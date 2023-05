VIDEO: पुतिन की हत्या की कोशिश का दावा, रूस का आरोप- यूक्रेन ने राष्ट्रपति के आवास पर 'आतंकी' हमला किया

नई दिल्ली: रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है. रूस का आरोप है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई है. ये कोशिश यूक्रेन ने की है. आरोप है कि यूक्रेन ने ड्रोन के जरिये रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया, लेकिन राष्ट्रपति भवन के नजदीक इस हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया गया. रूस के इस आरोप के बाद सनसनी फैल गई. इतना ही नहीं, रूस ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक चीज़ हवा में एक भवन की ओर आती दिख रही है, इसके बाद इसमें हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है.

रूस का दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमला किया गया. हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया. हमले को हवा में भी नाकाम कर दिया गया. रूस का दावा है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर दो ड्रोन हमले किये. ये हमला पुतिन की जान लेने के लिए किया गया. रूस ने इसे आतंकी हमला बताया.