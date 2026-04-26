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Video Us President Donald Trump Footage Surfaces Of Attacker Entering Event Armed With A Gun

Video: ट्रंप के कार्यक्रम में बंदूक लेकर घुसते हमलावर की वीडियो सामने आई, देखिए सीक्रेट सर्विस के सामने से कैसे सुरक्षा घेरा तोड़ा

वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा है.

(फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया)

White House Shooting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड पर हमले की कोशिश का एक वीडियो सामाने आया है. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में संदिग्ध शूटर किस तरह सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसा, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. इसमें देखा जा सकता है कि हमलावर 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा है.

यहां देखिए वीडियो

U.S. President Donald J. Trump has released a security camera video showing Cole Thomas Allen, 31, the suspected shooter at tonight’s White House Correspondents’ Dinner, attempting to run past law enforcement and U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/3OaAwNtApe — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

अमेरिकी मीडिया सीएनएन की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने संदिग्ध बंदूकधारी की पहचान कैलिफोर्निया के एक 30 साल के आदमी के तौर पर की है. सीएनएन के अनुसार, तीन लोगों ने बताया कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ऑफिसर को भी इस दौरान गोली लगी.

जब यह घटना हुई तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप समेत अन्य अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे. घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, हमलावर के कंधे पर मैगजीन लटकी हुई थी और उसके हाथ में रायफल थी.

अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारी अकेला था. उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे. वह वॉशिंगटन हिल्टन में सीक्रेट सर्विस की एक चेकपॉइंट की ओर तेजी से बढ़ा लेकिन, अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया. वॉशिंगटन के अंतरिम पुलिस प्रमुख जेफ कैरोल ने बताया है कि जब संदिग्ध ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, तो वह भारी हथियारों से लैस था.

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कैसे सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा कवर बनाया?

घटनास्थल से सामने आई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, वाशिंगटन हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में शूटिंग से कुछ देर पहले अमेरिकन मेंटलिस्ट ओज पर्लमैन से बात कर रहे थे. जब पर्लमैन ट्रंप से बात कर रहे होते हैं, तो अचानक एक तेज आवाज सुनकर लोग घबरा जाते हैं. फर्स्ट लेडी मेलानिया इससे पहले कुछ समझतीं, सिक्योरिटी ने राष्ट्रपति ट्रंप समेत अन्य को कवर करते हुए स्टेज से उतारा. आनन-फानन में वहां मौजूद सिक्योरिटी टीम राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा कवर बनाते हुए उन्हें बाहर ले गई.

BREAKING: Absolute pandemonium as Donald Trump is evacuated from the White House correspondents’ dinner by Secret Service after a gunman fired shots in the lobby. Gunman now reported dead. Another crazy fucking day in America. pic.twitter.com/yNzfZttwIl — Power to the People ☭ (@ProudSocialist) April 26, 2026