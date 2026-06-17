Cat Meat Racket: पालतू बिल्लियों के मांस का काला कारोबार बेनकाब, खाने के लिए चुराईं 400 बिल्लियां, 80 बर्फ में रखी मिलीं, जानें कहां का है मामला

पालतू बिल्लियों की चोरी कर उन्हें मांस के कारोबार में बेचने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई में 400 से ज्यादा जिंदा बिल्लियों को बचाया गया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जानिए कहां का है मामला.

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500 से अधिक बिल्लियों से जुड़ा मामला. (image- AI)

वियतनाम पुलिस ने बिल्लियों की चोरी और कैट मीट कारोबार चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया.

छापेमारी में 400 से ज्यादा जिंदा और करीब 100 मरी हुई बिल्लियां बरामद हुईं, जबकि कुल मामला 500 से अधिक बिल्लियों से जुड़ा है.

गिरोह पिछले तीन साल से चोरी की बिल्लियों को बिना वैध दस्तावेजों के व्यापारियों को बेच रहा था, जो कानून का उल्लंघन है.

एनिमल वेलफेयर संगठनों ने कार्रवाई का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे इस क्रूर कारोबार पर लगाम लगेगी.

वियतनाम की पुलिस ने पालतू बिल्लियों के मांस का व्यापार करने वाले बड़े आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. हो ची मिन्ह सिटी और आसपास के इलाकों में छापेमारी के दौरान 400 से अधिक जिंदा बिल्लियों को बचाया गया, जबकि दर्जनों मरी हुई बिल्लियों भी बरामद हुईं. इस कार्रवाई से पालतू जानवरों के मालिकों में राहत की लहर दौड़ गई है. straitstimes.com के मुताबिक पुलिस ने पिछले हफ्ते ते निन्ह प्रांत और हो ची मिन्ह सिटी में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इन छापों में 400 से ज्यादा जिंदा बिल्लियां और बर्फ में रखी लगभग 80 मरी हुई बिल्लियां बरामद हुईं. एक अन्य जगह से 21 बिल्लियां और जब्त की गईं. कुल मिलाकर 500 से अधिक बिल्लियों से जुड़ा मामला सामने आया. अधिकारियों ने इस गिरोह से जुड़े नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. ये लोग पिछले तीन सालों से दक्षिणी वियतनाम में बिल्लियों को चुराने, इकट्ठा करने और व्यापारियों को बेचने का काम कर रहे थे. बिल्लियों को होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाता था और हर दो-तीन दिन में लेन-देन होता था.

कुत्ते और बिल्ली का मांस खाना लीगल

humaneworld.org के मुताबिक, वियतनाम में कुत्ते और बिल्ली का मांस खाना लीगल है, लेकिन विक्रेताओं को जानवरों के स्रोत का परमिट दिखाना जरूरी है. गिरोह ने चोरी की बिल्लियों को बिना किसी दस्तावेज के बेचा, जो कानून का उल्लंघन था. straitstimes.com के मुताबिक ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स ने बताया कि बरामद बिल्लियों में से करीब 40 को उनके मालिकों को वापस सौंप दिया गया है. संगठन ने पुलिस की तारीफ की लेकिन कुछ जानवरों की मौत की पुष्टि की, क्योंकि उन्हें चोरी के दौरान बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी.

हर साल 50 लाख कुत्ते, 10 लाख बिल्लियां चोरी होती हैं

संगठन वर्तमान में पुलिस के पास सबूत के तौर पर रखे गए जानवरों के लिए भोजन और अन्य जरूरी सामग्री मुहैया करा रहा है. पुलिस ने अपील की है कि जिन लोगों की पालतू बिल्लियां गुम हुई हैं, वे सामने आएं और पहचान में मदद करें, जांच जारी है. ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स के अनुसार, वियतनाम में हर साल मांस के लिए लगभग 50 लाख कुत्तों और 10 लाख बिल्लियों को पकड़ा, चुराया और तस्करी कर हत्या की जाती है. बिल्लियों को अक्सर स्प्रिंग-लोडेड फंदों से पकड़ा जाता है. हालांकि यह व्यापार अभी भी आम है, लेकिन युवा पीढ़ी और पालतू जानवरों के मालिकों में जागरूकता बढ़ रही है.

2023 के एक सर्वे में ज्यादातर लोगों ने कुत्ते-बिल्ली मांस व्यापार पर प्रतिबंध का समर्थन किया. यह कार्रवाई वियतनाम में पालतू जानवरों की सुरक्षा और जानवरों के प्रति बदलते नजरिए का प्रतीक बन सकती है. एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे छापे और जागरूकता से इस क्रूर व्यापार पर लगाम लगेगी.