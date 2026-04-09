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विदेश जाकर भारतीय ने की ऐसी हरकत, वीडियो देख लोग बोले...शर्म नहीं आती!

Nepal Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स ने नेपाली आदमी की तारीफ कर रहे हैं कि उसने टूरिस्ट्स को इग्नोर करने के बजाय मौके पर ही जिम्मेदार ठहराया.

Published date india.com Published: April 9, 2026 7:16 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Viral Video
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Nepal Viral Video: नेपाल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है. इस वीडियो में एक नेपाली व्यक्ति कुछ भारतीय टूरिस्ट्स को सड़क पर थूका हुआ गुटखा साफ करवाते हुए दिखता है. मामला तब शुरू हुआ जब कुछ टूरिस्ट्स गाड़ी में बैठे-बैठे सड़क पर गुटखा थूक रहे थे. तभी एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और साफ-साफ कहा कि यह नेपाल है, यहां ऐसा गंदा करना सही नहीं है. उसने उनसे तुरंत पानी डालकर सड़क साफ करने को कहा. यह वीडियो सामने आते ही लोगों के बीच साफ-सफाई और जिम्मेदार टूरिज्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

गलती का हुआ एहसास

वीडियो में देखा गया कि टूरिस्ट्स को अपनी गलती समझ आ गई थी. वे थोड़े शर्मिंदा नजर आए और बार-बार माफी मांगने लगे. लेकिन नेपाली व्यक्ति ने सिर्फ “सॉरी” बोलने से बात खत्म नहीं की. उसने उन्हें कहा कि पहले गंदगी साफ करो, फिर आगे बढ़ो. टूरिस्ट्स ने पानी डालकर सड़क साफ की. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति यह भी कहता सुनाई देता है कि इतने बड़े देश से आकर दूसरे देश में गंदगी फैलाना सही नहीं है. यह बात कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई कि हम बाहर जाकर कैसे व्यवहार करते हैं.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @rajulmc4672 नाम के यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और इस पर तरह-तरह के रिएक्शन आए. बहुत से लोगों ने नेपाली व्यक्ति की तारीफ की. उनका कहना था कि उसने सही समय पर सही बात कही और टूरिस्ट्स को जिम्मेदारी समझाई. कुछ भारतीय यूजर्स ने भी कहा कि अगर कोई गलती करता है तो उसे वहीं सुधारना चाहिए. वहीं कुछ लोगों को लगा कि उस व्यक्ति का तरीका थोड़ा ज्यादा सख्त था. उनका कहना था कि टूरिस्ट्स पहले ही माफी मांग रहे थे, ऐसे में बात को इतना बढ़ाना जरूरी नहीं था.

जिम्मेदारी की भावना

इस घटना के बाद एक बार फिर जिम्मेदारी पर चर्चा शुरू हो गई है. जब हम किसी दूसरे देश या शहर में जाते हैं, तो वहां के नियम और सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. छोटी-छोटी आदतें जैसे सड़क पर थूकना या कचरा फेंकना, देश की इमेज पर असर डालती हैं. कई लोग कह रहे हैं कि हमें अपने देश में भी ऐसी आदतों को बदलने की जरूरत है. अगर हम अपने आसपास साफ-सफाई रखेंगे, तो बाहर जाकर भी वही आदत अपनाएंगे. आज के समय में लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, नए-नए जगह घूमते हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि हम जहां भी जाएं, वहां के माहौल का सम्मान करें. साफ-सफाई रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए. इस घटना ने यह दिखा दिया कि छोटी गलती भी बड़ी चर्चा बन सकती है

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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