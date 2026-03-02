Hindi World Hindi

Video: जब एक बच्चे ने अयातुल्लाह अली खामेनेई से कहा- 'शहीद होना चाहता हूं', क्या था सुप्रीम लीडर का जवाब? सामने आये पुराना वीडियो, देखिए

(फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया)

Iran Israel Conflict: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अमेरिकी-इजराइली हवाई हमलों में मारे जा चुके हैं. खामेनेई की मौत के बाद उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई ये वीडियो क्लिप ऐसे समय की है जब खामेनेई से एक छोटा लड़का “शहीद” बनने की इच्छा जाहिर करता है.

क्या रहा अली खामेनेई का जवाब?

जब बच्चा अयातुल्लाह अली खामेनेई से शहीद होने की इच्छा जाहिर करता है तो पूर्व सुप्रीम लीडर इसका जवाब बड़े प्यार से देते हैं. अयातुल्लाह अली खामेनेई बच्चे को सलाह देते हैं कि पहले बड़े हो जाओ, खूब पढ़ाई करो और इस्लाम की सेवा करने के लिए साइंटिस्ट बनो. अली खामेनेई बच्चे से कहते हैं कि इंसान को पूरी कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उम्र पूरी करनी चाहिए. किसी मकसद के लिए मरने के बारे में तभी सोचना चाहिए जब वह बूढ़ा और कमजोर हो जाए.

यहां देखिए वीडियो…

When a kid told Iran Supreme Leader Late Ali #Khamenei that he wants to get martyred, Ali Khamenai told him to study first, become a scientist , live your life and then when you turn old and frail, then die. Today, he refused to leave his home and hide while the US and Israel… pic.twitter.com/dtdTxGOKia — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) March 1, 2026

इस वीडियो की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम नहीं करता. इसकी तारीख और जगह का भी सही पता नहीं है. लेकिन, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स ने अली खामेनेई के जवाब को एक बुजुर्ग का अनुभव बताया है. कुछ लोगों ने कहा है कि लीडर को अपने देश के बच्चों को ऐसी ही सीख देनी चाहिए.

कैसे हुई अली खामेनेई की मौत?

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त हवाई हमले में हुई. इस हमले में खामेनेई की बेटी, पोता, बहू और दामाद की जान भी चली गई. ये सभी लोग तेहरान के कंपाउंड में थे जब बम गिराए गए.

कैसे हैं पश्चिम एशिया हालात?

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई देशों पर हमले किए हैं. बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कई रिहायशी क्षेत्रों पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं. अब पूरे क्षेत्र के हालात और भी खराब होने की आशंका है क्योंकि खाड़ी देशों ने ईरानी हमलों को अपनी संप्रुभता पर हमला बताया है.

ईरान और अमेरिका-इजराइल के एक दूसरे पर हमले अभी जारी हैं. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड से हथियार डालने की अपील की है. ट्रंप ने कहा है कि अगर वे आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें पूरी छूट दी जाएगी. न्यथा उन्हें निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा. ईरान की जनता को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि जो लोग आजादी चाहते हैं वे इस मौके का फायदा उठाएं, हिम्मत दिखाएं और अपने देश को वापस लें.