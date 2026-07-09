Viral Video: अंतरिक्ष से दिखा अमेरिका की आजादी का भव्य जश्न, NASA ने शेयर किया अद्भुत वीडियो | देखिए

Viral Video: सोशल मीडिया पर नासा द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इसमें अमेरिका में आजादी का भव्य जश्न दिख रहा है.

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स्पेस से दिखा अमेरिका का जश्न. (Photo/NASA)

अमेरिका में भव्य जश्न का सीन

सेलिब्रेट किया आजादी दिवस

स्पेस से दिखा खूबसूरत सीन

नासा ने शेयर किया गजब वीडियो

Viral Video: कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी में कहीं जश्न हो रहा हो और वो अंतरिक्ष से भी दिखे तो नजारा कैसे होगा. कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है जो अमेरिकी की स्वतंत्रता दिवस के जश्न से जुड़ा है. अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर अंतरिक्ष से गजब नजारा दिखाई दिया जिसे नासा ने शेयर किया है. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने 4 जुलाई की रात अमेरिका के लॉस एंजिलिस शहर में हो रही शानदार आतिशबाजी को अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया. नासा ने इसका वीडियो साझा किया, जिसमें पूरे शहर के ऊपर लाल, सफेद और सुनहरे रंग की रोशनी आसमान में फैलती दिखाई दे रही है. यह दृश्य इतना शानदार था कि धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद अंतरिक्ष स्टेशन से भी साफ नजर आया. इस अनोखे वीडियो ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सोशल मीडिया पर इस गजब नजारे को खूब पसंद किया जा रहा है.

अंतरिक्ष से जश्न का नजारा

नासा ने एक्स पर भी इस वीडियो को शेयर किया है. बताया जा रहा है कि जिस समय यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उस समय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था. इतनी तेज गति के बावजूद स्टेशन में लगे कैमरों ने नीचे हो रही रंग-बिरंगी आतिशबाज़ी को बेहद साफ तरीके से रिकॉर्ड किया. नासा ने बताया कि 4 जुलाई को जब पूरा अमेरिका अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहा था, तभी आईएसएस (ISS) दक्षिणी कैलिफोर्निया के ऊपर से गुजरा. इसी दौरान लॉस एंजिलिस शहर रोशनी से जगमगा उठा और यह नजारा अंतरिक्ष तक दिखाई दिया. अंतरिक्ष स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है. इतनी ऊंचाई से शहरों की रोशनी छोटे-छोटे चमकते समूहों जैसी दिखती है, लेकिन बड़े आयोजनों की तेज रोशनी आसानी से पहचानी जा सकती है.

यहां देखिए यह गजब वीडियो:

The International Space Station orbited over Los Angeles on July 4th as America marked 250 years of independence with a burst of fireworks lighting up the city below — a celebration so bright it reached all the way to space! pic.twitter.com/SMCXTFYRjD — International Space Station (@Space_Station) July 6, 2026

आजादी का ऐतिहासिक जश्न

इस साल अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई, जो देश के इतिहास का एक बेहद खास मौका था. अमेरिका में हर साल 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस बार 250 साल पूरे होने के कारण देशभर में बड़े स्तर पर परेड, संगीत कार्यक्रम, ड्रोन शो और भव्य आतिशबाज़ी का आयोजन किया गया. लॉस एंजिलिस उन शहरों में शामिल रहा, जहां सबसे शानदार लाइटिंग देखने को मिली. नजारे को देखकर नेटिजन्स का कहना है कि अंतरिक्ष से रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो वाकई गजब है.

प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं रिकॉर्ड

नासा के मुताबिक, अंतरिक्ष स्टेशन पर लगे आधुनिक कैमरे सिर्फ शहरों की रोशनी ही नहीं, बल्कि जंगलों में लगने वाली आग, समुद्री तूफान, बिजली चमकने, ज्वालामुखी विस्फोट, उत्तरी रोशनी और अन्य प्राकृतिक घटनाओं की भी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. यही वजह है कि वैज्ञानिक इन तस्वीरों का इस्तेमाल पृथ्वी पर होने वाले कई बदलावों को समझने के लिए भी करते हैं. अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह अनुभव बेहद खास होता है, क्योंकि वे एक ही जगह से पूरी पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों को देख सकते हैं.