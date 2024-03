Viral Video: उड़ान भरते ही हवा में फट गया जापान का यह रॉकेट, विस्फोट का वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: जापानी की एक निजी कंपनी ‘स्पेस वन’ के रॉकेट में उड़ान भरने के तुरंत बाद विस्फोट हो गया. रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था लेकिन विस्फोट होने के साथ ही यह विफल हो गया. ‘स्पेस वन’ का यह शुरुआती रॉकेट प्रक्षेपण था, जो बुधवार को विफल हो गया. इसका नाम कैरोस रॉकेट था. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें आप देखेंगे कि कैसे उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही यह फट गया. यह देश के निजी क्षेत्र द्वारा किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने का पहला प्रयास था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि उत्साह के साथ इस रॉकेट को लॉन्च किया गया लेकिन कुछ ही पल में यह उत्साह मायूसी में बदल गया. इसमें देख सकते हैं कि आग लगने के बाद किस तरह रॉकेट में धुआं उठता नजर आ रहा है. ‘स्पेस वन’ का लक्ष्य इस रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित करने का था. अगर ऐसा हो जाता तो ‘स्पेस वन’ पहली ऐसी निजी कंपनी बन जाती जिसे इसमें सफलता मिलती. लेकिन रॉकेट में विस्फोट के साथ ही कंपनी की कोशिशों को भी झटका लगा.

Ouch the first Kairos rocket in Japan just, exploded after about 5 seconds. 😬

The launch site at first glance seems ok… I think. pic.twitter.com/mddZrPgJ1e

— Marcus House (@MarcusHouse) March 13, 2024