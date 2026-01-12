By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
51 साल बाद अमेरिका के आसमान में दिखा ‘प्रलय का विमान’, कौन था सवार? क्या आने वाला है कोई बड़ा खतरा
अमेरिकी वायुसेना का 'प्रलय का विमान' हाल ही में एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते देखा गया. परमाणु विस्फोट झेलने में सक्षम यह विमान उड़ता हुआ पेंटागन कहलाता है, जिसमें हालिया उड़ान के दौरान रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी सवार थे.
Doomsday Plane: हाल ही में लॉस एंजिल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल आम लोगों, बल्कि पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. आसमान में एक रहस्यमयी सफेद विमान देखा गया, जिसे दुनिया ‘प्रलय का विमान’ के नाम से जानती है. अमेरिकी वायुसेना का यह बोइंग E-4B नाइटवॉच अपनी दुर्लभ उपस्थिति और विनाशकारी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने की क्षमता के लिए मशहूर है.
पिछले 51 वर्षों में इस विमान को सार्वजनिक रूप से बहुत कम देखा गया है. पिछले हफ्ते जब इसने लॉस एंजिल्स में लैंडिंग की, तो एयरलाइन वीडियो लाइव ने इसका सीधा प्रसारण किया. देखते ही देखते इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
2026 की सबसे बड़ी एविएशन घटना!
इसके बाद एक्स पर यूजर्स के बीच अटकलें तेज हो गईं. एक यूजर ने इसे साझा करते हुए लिखा, “प्रेसिडेंशियल डूम्सडे प्लेन को लॉस एंजिल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकलते देखना अच्छा संकेत नहीं है.” कई विशेषज्ञों ने इसे साल 2026 की सबसे बड़ी एविएशन घटना करार दिया है.
क्यों कहा जाता है इसे ‘उड़ता हुआ पेंटागन’?
E-4B नाइटवॉच कोई साधारण यात्री विमान नहीं है. यह एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है. इसे विशेष रूप से परमाणु युद्ध, वैश्विक आपातकाल या किसी ऐसी स्थिति के लिए डिजाइन किया गया है जब जमीन पर मौजूद संचार और सैन्य केंद्र नष्ट हो जाएं.
यह विमान परमाणु विस्फोट की भीषण गर्मी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को झेलने में सक्षम है. इसकी खिड़कियों पर सोने का जाल और बॉडी पर विशेष कवच लगा है जो रेडियोधर्मी किरणों से इसके अंदर बैठे लोगों की रक्षा करता है.
हवा में रहने की क्षमता
मिड-एयर रिफ्यूलिंग की तकनीक के कारण यह विमान लगातार 6 से 7 दिनों तक हवा में रह सकता है. इसमें एक ऐसी संचार प्रणाली लगी है जो समुद्र की गहराई में मौजूद पनडुब्बियों से लेकर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स तक से संपर्क साध सकती है. इसके अंदर अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम, ब्रीफिंग रूम और 112 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है.
रक्षा मंत्री की उपस्थिति ने बढ़ाई हलचल
इस विशेष उड़ान की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें अमेरिका के नए रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सवार थे. पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार, यह उड़ान उनके आर्सनल ऑफ फ्रीडम टूर का हिस्सा थी. इस दौरे के दौरान उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया में सैन्य भर्ती केंद्रों और प्रमुख एयरोस्पेस कंपनियों का दौरा किया.
हालांकि, सवाल यह उठता है कि एक सामान्य सरकारी दौरे के लिए दुनिया के सबसे महंगे और संवेदनशील विमान का उपयोग क्यों किया गया. आधिकारिक तौर पर इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिका की सैन्य तत्परता का प्रदर्शन हो सकता है.
