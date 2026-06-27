VIDEO: वेनेजुएला में भूकंप के बीच चमत्कार, मलबे से जिंदा निकला नवजात | देखिए वीडियो

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बचावकर्मी बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकलते हैं और फिर उसे एक व्यक्ति को सौंपते हैं, जिसे बच्चे का परिवार बताया जा रहा है. इस भावुक पल को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

Written by: Ikramuddin
Published: June 27, 2026, 11:56 PM IST
VIDEO: वेनेजुएला में भूकंप के बीच चमत्कार, मलबे से जिंदा निकला नवजात | देखिए वीडियो
रेस्क्यू टीम को एक ऐसी ही ढही हुई इमारत के मलबे में एक नवजात बच्चे के फंसे होने की सूचना मिली. (Photo/X)

Viral Video Today: वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद तबाही की सैकड़ों हजारों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. मगर इन दर्दनाक तस्वीरों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं. वायरल तस्वीर एक नवजात बच्चे से जुड़ी है, जिसे मलबे के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है. इस घटना ने तबाही के बीच लोगों को राहत और उम्मीद की एक नई कहानी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के बाद वेनेजुएला के उत्तरी इलाके में 39 सेकंड के बीच 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए. इन झटकों से कई इमारतें ढह गईं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. ऊंची-उंची इमारतें सेकंडों में जमींदोज हो गई. मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है.

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मलबे से निकला नवजात

रेस्क्यू टीम को एक ऐसी ही ढही हुई इमारत के मलबे से एक नवजात बच्चे के फंसे होने की सूचना मिली. राहतकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और काफी मुश्किल हालात में सावधानी से मलबा हटाना शुरू किया. कुछ समय बाद टीम ने सुरक्षित तरीके से नवजात को बाहर निकाला. बच्चे को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और प्राथमिक इलाज दिया गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बचावकर्मी बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकलते हैं और फिर उसे एक व्यक्ति को सौंपते हैं, जिसे बच्चे का परिवार बताया जा रहा है. इस भावुक पल को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ समय बाद बच्चे की मां को भी उसी मलबे से जिंदा बाहर निकाल लिया गया. यह खबर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और राहत दल में खुशी की लहर दौड़ गई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इसे ‘भूकंप के बीच उम्मीद की किरण’ बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि जब चारों तरफ तबाही हो, तब भी जिंदगी किसी ना किसी रूप में बच ही जाती है. कुछ लोगों ने रेस्क्यू टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और हिम्मत ने एक मासूम की जान बचा ली.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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