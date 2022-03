Russia-Ukraine War, लवीव (यूकेन): रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) ने शनिवार को कहा कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा यूक्रेन के ऊपर ‘उड़ान निषिद्ध क्षेत्र (no-fly zone) ’ घोषित करने को युद्ध में शामिल होना करार दिया जाएगा. पुतिन महिला पायलटों के साथ एक बैठक में शनिवार को कहा कि इस दिशा में उठाए गए किसी भी कदम को रूस एक हस्तक्षेप मानेगा और रूस की सेना के प्रति खतरे के तौर पर देखेगा. रूस के राष्‍ट्रपति ने कहा, ”उसी क्षण हम उन्हें सैन्य संघर्ष में शामिल मानेंगे और इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किसके सदस्य हैं.”Also Read - Russia Ukrain Crisis: 66 हजार से यूक्रेनी रूस से लड़ने के लिए देश वापस लौटे- रक्षा मंत्री

