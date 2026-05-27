अफ्रीका के सबसे नए देश में जिंदगी ही बन गई जंग! अस्पतालों तक पहुंची गृहयुद्ध की आग, खत्म हो गईं दवाइयां

अफ्रीका का सबसे नया देश साउथ सूडान एक बार फिर भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा है. यहां हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लाखों लोगों के पास बीमारी से ठीक होने का कोई जरिया नहीं बचा है. गृह युद्ध, बमबारी और राजनीतिक संघर्ष ने इस देश के हेल्थ सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया है.सारी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं. दवाइयों की नई सप्लाई नहीं की जा रही.
दरअसल, हाल ही में देश के जोंगलेई इलाके के लांकियन शहर में मौजूद ‘डॉक्टर्स विदआउट बॉर्डर्स’ यानी MSF की ओर से ऑपरेट किए जा रहे अस्पताल में बम गिरा. इससे पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया. यह अस्पताल करीब 2.5 लाख लोगों की लाइफलाइन माना जाता था. अस्पताल बंद होने के बाद इलाके में सेकेंडरी हेल्थकेयर सिस्टम भी पूरी तरह से चरमरा गया है.
एक्सपर्ट के मुताबिक, दक्षिण सूडान पहले से ही दुनिया की सबसे कमजोर हेल्थ सिस्टम में शामिल रहा है. यहां डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है. ग्रामीण इलाकों में लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर इलाज के लिए जाना पड़ता है. अब अस्पतालों के बंद होने के बाद स्थिति और भयावह हो गई है.
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हेल्थ सेंटर से निकाले जा रहे मरीज
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी की शुरुआत में हालात इतने बिगड़ गए कि अस्पताल स्टाफ को मरीजों को जल्दबाजी में निकालना पड़ा. कुछ ही घंटों बाद अस्पताल परिसर और आसपास के बाजार पर बम गिरने लगे. इस हमले में एक MSF नर्स की मौत भी हो गई. संगठन के अधिकारियों का कहना है कि लोग जान बचाने के लिए जंगलों और दलदली इलाकों की तरफ भाग रहे थे.
सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह अस्पताल पिछले 31 सालों से लगातार लोगों का इलाज कर रहा था. यहां मैटरनिटी सर्विस से लेकर पीडियाट्रिशियन, कुपोषण, मलेरिया और गंभीर बीमारियों का इलाज होता था. अब इसके बंद होने के बाद इलाके के लोगों के सामने जिंदगी और मौत का संकट खड़ा हो गया है.
33 हेल्थ सेंटरों में हुई लूटपाट
संयुक्त राष्ट्र और राहत एजेंसियों के मुताबिक, मेडिसीन सैंस फ्रंटटियर्स को 2025 से अब तक दक्षिण सूडान में अपने कई अस्पताल बंद करने पड़े हैं. संघर्ष की वजह से कम से कम 33 हेल्थ सेंटरों या तो लूटपाट हुई या इन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया. इसका असर करीब 14 लाख लोगों पर पड़ा है, जिन्हें अब बुनियादी इलाज भी नहीं मिल पा रहा.
लाखों लोग हुए विस्थापित
अरब न्यूज के मुताबिक, देश में हालात सिर्फ हेल्थ क्राइसिस तक सीमित नहीं हैं. गृहयुद्ध की वजह से लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं. हजारों परिवार जंगलों में छिपकर रहने को मजबूर हैं. उनके पास न खाना है, न साफ पानी और न दवाइयां. संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट कहती है कि 2026 में दक्षिण सूडान की आधी से ज्यादा आबादी गंभीर खाने-पीने की किल्लत का सामना कर रही है.
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अकाल और महामारी फैलने का डर
मानवीय संगठनों का कहना है कि अगर जल्द अंतरराष्ट्रीय मदद नहीं पहुंची, तो आने वाले महीनों में हालात अकाल और महामारी में बदल सकते हैं. कई इलाकों में मलेरिया, कुपोषण और संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं. महिलाओं और बच्चों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है.
दुनिया की नजर फिलहाल दूसरे बड़े युद्धों और संकटों पर टिकी हुई है, लेकिन अफ्रीका के इस छोटे से देश में लोग चुपचाप जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. अस्पतालों के मलबे, खाली दवा केंद्र और भूख से जूझते परिवार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि इलाज छीनकर भी लोगों की जान लेता है.
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