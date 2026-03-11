Hindi World Hindi

War Situation In Gulf Drones Strike Fuel Tanks At Oman Salalah Port Watch Video

युद्ध की आग में जल रहा गल्फ! ओमान के सलालाह पोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में लगी आग- देखें Video

ओमान के सलालाह पोर्ट पर ड्रोन हमले में फ्यूल स्टोरेज टैंक निशाना बने. कुछ ड्रोन सुरक्षा बलों ने मार गिराए, जबकि कुछ टैंकों से टकरा गए. हमले के बाद बंदरगाह का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया.

Oman’s Salalah Port Attack: ओमान के बड़े बंदरगाह सलालाह पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ड्रोन ने बंदरगाह के फ्यूल स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां आग लगने और धुएं के बड़े गुबार उठने की खबरें सामने आईं.

ओमान की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार, सुरक्षा बलों ने कई ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन बंदरगाह के फ्यूल टैंकों से टकराने में सफल रहे. इस हमले के बाद पोर्ट के दक्षिणी हिस्से में आग लग गई और स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए तुरंत इमरजेंसी टीम तैनात की गईं.

Breaking | After the failed attack targeting the port of Duqm, Oman, most likely Iranian drones struck oil storage tanks at the port of Salalah. At least three fuel tanks are now on fire, with thick smoke spreading across the port. The full extent of the damage is still unclear,… https://t.co/A5fwtPi36q pic.twitter.com/q5MQgiflI1 — Basha باشا (@BashaReport) March 11, 2026

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. बंदरगाह पर मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. हालांकि, हमले के बाद एहतियात के तौर पर पोर्ट की कई गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गईं.

सलालाह पोर्ट अरब सागर के किनारे स्थित ओमान का एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र है. यहां ऑयल स्टोरेज और अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई से जुड़ी कई बड़ी सुविधाएं मौजूद हैं. इसलिए इस तरह के हमले से क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

