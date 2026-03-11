  • Hindi
  • World Hindi
  • War Situation In Gulf Drones Strike Fuel Tanks At Oman Salalah Port Watch Video

युद्ध की आग में जल रहा गल्फ! ओमान के सलालाह पोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में लगी आग- देखें Video

ओमान के सलालाह पोर्ट पर ड्रोन हमले में फ्यूल स्टोरेज टैंक निशाना बने. कुछ ड्रोन सुरक्षा बलों ने मार गिराए, जबकि कुछ टैंकों से टकरा गए. हमले के बाद बंदरगाह का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया.

Published date india.com Updated: March 12, 2026 12:11 AM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
युद्ध की आग में जल रहा गल्फ! ओमान के सलालाह पोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में लगी आग- देखें Video

Oman’s Salalah Port Attack: ओमान के बड़े बंदरगाह सलालाह पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ड्रोन ने बंदरगाह के फ्यूल स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां आग लगने और धुएं के बड़े गुबार उठने की खबरें सामने आईं.

ओमान की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार, सुरक्षा बलों ने कई ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन बंदरगाह के फ्यूल टैंकों से टकराने में सफल रहे. इस हमले के बाद पोर्ट के दक्षिणी हिस्से में आग लग गई और स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए तुरंत इमरजेंसी टीम तैनात की गईं.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. बंदरगाह पर मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. हालांकि, हमले के बाद एहतियात के तौर पर पोर्ट की कई गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गईं.

सलालाह पोर्ट अरब सागर के किनारे स्थित ओमान का एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र है. यहां ऑयल स्टोरेज और अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई से जुड़ी कई बड़ी सुविधाएं मौजूद हैं. इसलिए इस तरह के हमले से क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.