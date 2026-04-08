क्या शरीफ का ट्वीट किसी और ने भेजा? कॉपी पेस्ट देखकर पाकिस्तान के लोगों को आई अपने पीएम पर शर्म

Shahbaz Sharif: शहबाज शरीफ के ट्वीट की हिस्ट्री देखने पर साफ लगता है कि यह संदेश उन्हें किसी दूसरे देश से भेजा गया था.

Shahbaz Sharif: ईरान-अमेरिका युद्ध में बिचौलिए पाकिस्तान ने एक बार फिर जमकर अपनी बेइज्जती कराई है. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है, जिससे उनके देश की जनता शर्मिंदा हो गई है.

क्या था शहबाज शरीफ का पोस्ट

शहबाज शरीफ ने पोस्ट में लिखा, बहुत विनम्रता के साथ यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अमेरिका, अपने सहयोगियों के साथ, लेबनान और दूसरी जगहों सहित हर जगह तुरंत सीजफायर पर सहमत हो गए हैं, जो तुरंत लागू होगा. मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से स्वागत करता हूं. दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूं. उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक पक्के समझौते पर आगे बातचीत की जा सके.

इस ट्वीट में गड़बड़ क्या था

जब कुछ एक्स यूजर्स ने शहबाज के पोस्ट की एडिट हिस्ट्री चेक की तो उसमें कुछ अजीब दिखा. एडिट हिस्ट्री में इस ट्वीट के ऊपर दिख रहा था, Draft – Pakistan’s PM Message on X.

एडिट हिस्ट्री से क्या सवाल उठे

इस हिस्ट्री से सवाल उठता है कि यह ट्वीट खुद शहबाज शरीफ या उनके स्टाफ ने नहीं लिखा है क्योंकि वे उसमें पाकिस्तान के पीएम का संदेश नहीं लिखेंगे.

इससे यह अंदेशा होता है कि यह ट्वीट किसी दूसरे देश से तो नहीं आया है. कहीं अमेरिका और ट्रंप की ओर से शहबाज शरीफ को इस ट्वीट की सामग्री तो नहीं भेजी गई है. सच्चाई को पता लगना इतना आसान नहीं है लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया के सोशल प्लेटफार्म पर इसकी चर्चा जमकर हो रही है.

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

