क्या कोरोना फैलाने के लिए चीन के वुहान लैब को अमेरिका के साइंटिस्ट ने की थी फंडिंग? ट्रंप की अफसर के दावे से दुनिया हैरान

डोनाल्ड ट्रंप की अफसर तुलसी गैबार्ड ने दस्तावेज जारी करते हुए दावा किया कि जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथोनी फॉसी ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (WIV) में 'चमगादड़ कोरोना वायरस पर खतरनाक गेन-ऑफ-फंक्शन रिसर्च' के लिए अमेरिकी टैक्सपेयर्स के लाखों डॉलर दिए थे.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 19, 2026, 7:12 PM IST
क्या कोरोना फैलाने के लिए चीन के वुहान लैब को अमेरिका के साइंटिस्ट ने की थी फंडिंग? ट्रंप की अफसर के दावे से दुनिया हैरान
तुलसी गैबार्ड ने पिछले महीने अपने बीमार पति की देखभाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इंटेलिजेंस चीफ का पद छोड़ दिया था. (ANI)
  • सबसे पहले चीन में फैला था कोरोना वायरस.
  • कोविड के 3 वेव में हुई थी 7 मिलियन मौतें.
  • भारत में कोविड से 5.33 लाख मौतों का अनुमान.
  • भारत में लगाई गई थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन.

पूरी दुनिया को घर में कैद कर देने वाले कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. कोविड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक अफसर ने बड़ा दावा किया है. अमेरिकी खुफिया विभाग की चीफ का पद छोड़ने वाली तुलसी गबार्ड का दावा है कि कोरोना महामारी चीन के वुहान लैब से जरूर फैली थी, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथोनी फॉसी ने इस लैब को फंडिंग की थी.

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, तुलसी गैबार्ड ने पिछले महीने अपने बीमार पति की देखभाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इंटेलिजेंस चीफ का पद छोड़ दिया था. अपने कार्यकाल के आखिरी दिन गुरुवार (19 जून) को तुलसी गैबार्ड ने कोरोना को लेकर कई खुलासे किए.

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तुलसी गैबार्ड ने दस्तावेज जारी करते हुए दावा किया कि जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथोनी फॉसी ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (WIV) में ‘चमगादड़ कोरोना वायरस पर खतरनाक गेन-ऑफ-फंक्शन रिसर्च’ के लिए अमेरिकी टैक्सपेयर्स के लाखों डॉलर दिए थे.

रिसर्च में फूंके गए अमेरिकी टैक्सपेयर्स के करोड़ों डॉलर

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, गैबार्ड ने दावा किया कि फॉसी ने 2020 की शुरुआत में अमेरिका में कोविड के आने पर बाइडेन सरकार की रणनीति का नेतृत्व किया था. उनका आरोप है कि फॉसी ने अमेरिकी टैक्सपेयर्स के करोड़ों डॉलर ऐसे गेन-ऑफ-फंक्शन (Gain-of-Function) रिसर्च के लिए बर्बाद किए. आलोचकों का मानना है कि इस तरह के रिसर्च से वायरस ज्यादा संक्रामक या खतरनाक बन सकता है.

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कुछ अधिकारियों के नेटवर्क ने किया काम

गैबार्ड के ऑफिस ने दावा किया कि फॉसी ने कोविड की उत्पत्ति को लेकर लैब-लीक थ्योरी को दबाने के लिए खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया. उनके मुताबिक, कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद वायरस के नेचुरल सोर्स से आने की थ्योरी को बढ़ावा दिया गया, जबकि लैब से लीक होने की संभावना को नजरअंदाज किया गया.

डीप स्टेट प्लेबुक जैसे तरीके अपनाए

जारी दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया है कि फॉसी ने 2024 में अमेरिकी संसद कांग्रेस के सामने दिए गए अपने बयान में कुछ तथ्यों को छिपाया. डीप स्टेट प्लेबुक जैसे तरीके अपनाए गए. गैबार्ड का कहना है कि फॉसी ने उन वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाया, जो उनके नजरिए से सहमत थे. अलग राय रखने वाले एक्सपर्ट्स को तवज्जो नहीं दी गई.

कोविड की उपत्ति को लेकर नहीं निकला कोई निष्कर्ष

हालांकि, इन आरोपों को लेकर विवाद भी है. कोविड को लेकर कोई आम निष्कर्ष नहीं निकला है. कुछ अमेरिकी एजेंसियां लैब-लीक थ्योरी को संभावित मानती हैं, जबकि कई वैज्ञानिक अब भी प्राकृतिक उत्पत्ति की संभावना पर जोर देते हैं.

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दुनिया में छिड़ी नई बहस

बहरहाल, गैबार्ड के आरोपों ने अमेरिकी राजनीति और वैज्ञानिक समुदाय में नई बहस छेड़ दी है. अगर इन दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच होती है और आरोपों की पुष्टि होती है, तो कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पहेली पर नया मोड़ आ सकता है.

कोरोना से दुनियाभर में हुई थी 70 लाख से ज्यादा मौतें

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, जनवरी 2020 से कोरोना महामारी के दौरान लगभग 70 लाख (7 मिलियन) लोगों की मौत हुई थी. WHO का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है. WHO के ‘Excess Mortality’ अनुमान के मुताबिक 2020-2021 के दौरान ही करीब 1.49 करोड़ (14.9 मिलियन) अतिरिक्त मौतें महामारी से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ी थीं.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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