चीन की न्यूक्लियर मिसाइलों में ईंधन की जगह पड़ा था पानी? शी जिनपिंग हुए एक्शन लेने को मजबूर
China Nuclear Missiles: ऐसी रिपोर्ट हैं कि चीन के सैन्य कमांडर झांग की जांच न्यूक्लियर सिक्योरिटी में चूक से जुड़ी है.
China Nuclear Missiles: चीनी मिसाइलों में फ्यूल के बजाय पानी भरा हुआ पाया गया है. एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह के भ्रष्टाचार के कारण प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चीन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर झांग यूक्सी पर एक्शन लिया है. आइये जानते हैं कि यह मामला क्या है.
कहा जाता है कि झांग ने चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स US को दिए थे. वहीं उन्होंने सेना में कई भ्रष्टाचार भी किए. इसकी वजह से 2023 और 2024 में PLA रॉकेट फोर्स की लीडरशिप को हटा दिया गया.
क्या है अमेरिकी रिपोर्ट में
US इंटेलिजेंस के हवाले से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी चीन में साइलो में न्यूक्लियर मिसाइलें एक बटन दबाते ही हजारों किलोमीटर उड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं. हालांकि, मुश्किल हालात में उनमें से कुछ शायद बिल्कुल भी फायर न हुई हों.ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइलो के ढक्कन नहीं खुले होंगे, और मिसाइलों में फ्यूल नहीं, बल्कि पानी भरा हुआ था.
सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ (CSIS) के जनवरी 2025 के एक आर्टिकल के मुताबिक, अभी चीन की कुछ मिसाइलों में पानी हो सकता है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि ऐसा ही रहेगा.
क्या दिया चीन ने जवाब
द एशिया टाइम्स ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चीन अपने लिक्विड-फ्यूल वाले रॉकेट में प्रोपेलेंट नहीं भरता. मिसाइलें साइलो में खाली रखी जाती हैं क्योंकि उनमें फ्यूल स्टोर करने से अंदर के टैंकों में जंग लग सकता है.
जनवरी 2024 की द एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मिसाइलों में पानी डालने का कोई कारण नहीं होगा, जब तक कि यह जानबूझकर की गई तोड़-फोड़ न हो.
मिसाइलें ठीक से लॉन्च भी नहीं हो पाईं
ब्लूमबर्ग ने 2024 में US इंटेलिजेंस अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया था, करप्शन का एक उदाहरण यह था कि वेस्टर्न चीन में शिनजियांग मिसाइल फील्ड में साइलो के पूरे फील्ड में ढक्कन लगाए गए थे, जिससे मिसाइलें असरदार तरीके से लॉन्च नहीं हो पाती थीं.
कौन हैं झांग यूक्सी
झांग यूक्सी चीन के टॉप यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सहयोगी थे. शी के बाद, झांग चीन के मिलिट्री कमीशन में सबसे सीनियर थे, जो देश की टॉप मिलिट्री कमांड बॉडी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, झांग को 19 जनवरी को चीन के न्यूक्लियर हथियारों का डेटा US को लीक करने, प्रमोशन के लिए रिश्वत लेने और पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की लड़ाई की तैयारी से समझौता करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था.
