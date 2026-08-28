48 घंटे के भीतर नेपाल में दूसरा जल-विस्फोट- फट गया पानी से लबालब भरा बांध, फिर भयानक सैलाब का खतरा

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर जहां बुधवार को ग्लेशियर फटा था, वहां आज दूसरा जल-विस्फोट हो गया है. इसके बाद तबाही की दूसरी लहर आने की आशंका जताई गई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/water-dam-burst-again-towards-tibetian-side-nepal-police-issues-alert-to-move-to-safer-locations-8511741/ Copy

तिब्बत में एक और बांध फटा, हाई अलर्ट पर नेपाल @ANI

नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के बीच जहां बुधवार को ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल में भारी तबाही हुई थी. वहां 48 घंटे के बीच दूसरा जल-विस्फोट हो गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पानी से लबालब भरा एक और बांध फट गया है, जिससे एक बार फिर भूटेकोशी नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका है. नेपाल पुलिस की ओर से बाढ़ से तबाही का अलर्ट जारी किया गया है.

नेपाल में बुधवार को आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव काम में लगे सुरक्षाबलों और स्थानीय लोगों को प्रशासन ने समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

Nepal Police have issued an alert; tweets, “Information has been received that the water dam on the Tibetan side has burst again. Therefore, all security personnel, rescue workers involved in rescue and relief operations, and the general public are requested to remain immediately… pic.twitter.com/zLqKIim91D — ANI (@ANI) August 28, 2026

नेपाल पुलिस ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, ‘सूचना मिली है कि तिब्बत की ओर पानी का बांध फट गया है. इसलिए सभी सुरक्षा बलों, रेस्क्यूकर्मी, जो राहत और बचाव कामों में जुटे हैं और आम लोगों से तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की जाती है.’

बाढ़ आने का यह खतरा नेपाल के अलावा चीन की ओर भी जारी किया गया है. चीन के अधिकारियों ने अपने क्षेत्र के लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने का अलर्ट जारी किया है. वहां नदी के सामान्य जलस्तर से 5 गुणा ज्यादा जलस्तर पहुंचने का अनुमान जताया है.