भारत को फिर पाकिस्तान दे रहा गीदड़भभकी, पीएम शहबाज शरीफ बोले- 'पानी हमारी रेड लाइन'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक कार्यक्रम में अपना संबोधन दे रहे थे. यहां उन्होंने कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं लेकिन इसे हमारी कमजोरी न समझें.

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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ @X.com से

सिंधु नदी के पानी पर सूख रहा है पाकिस्तान का गला

शहबाज शरीफ बोले- पानी की एक बूंद भी हमारी रेड लाइन

शरीफ का नई दिल्ली पर आरोप- गैर-कानूनी ढंग से तोड़ा सिंधु जल समझौता

शरीफ बोले- पाकिस्तान शांति का पक्षधर लेकिन इसे कमजोरी न समझें

पाकिस्तान आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें उन्होंने सिंधु नदी के पानी का राग छेड़ा है. पाकस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत को सिंधु नदी के पानी पर गीदड़भभकी दी है. उन्होंने कहा, ‘पानी हमारी रेड लाइन है.’ बता दें भारत ने पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक दिया था. भारत ने दोनों देशों के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौते (IWT) को स्थगित कर उसकी अकल ठिकाने लगाने की कोशिश की थी. इससे पाकिस्तान का गला सूख रहा है.

पाकिस्तान दे रहा धमकी

अपने देश में जश्न-ए-आजादी से पहले पीएम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में अपना संबोधन दे रहे थे. इस मौके पर उन्होंने भारत के साथ पानी के मुद्दे पर आई रुकावट पर यह बात कही. इस मौके पर उन्होंने नई दिल्ली को धमकाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि हमारे पानी की एक-एक बूंद हमारी रेड लाइन है.

Pakistan’s PM Shehbaz Sharif on India: After the defeat in the war last year, India proved itself an enemy of peace by unilaterally and illegally suspending the Indus Waters Treaty. I declare in clear terms that every single drop of Pakistan’s water is our red line. If India… pic.twitter.com/ZvBLJDkr3s — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

पाकिस्तान को बताया शांति का पक्षधर

इस मौके पर शरीफ ने पाकिस्तान को शांति का पक्षधर देश भी बताने की कोशिश की. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी शांति की इच्छा को हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए और इस्लामाबाद अपनी स्वायतता पर होने वाले किसी भी खतरे का मजबूती से जवाब देगा.

सिंधु जल समझौते के स्थगन को बताया गैर-कानूनी

उन्होंने कहा, ‘मैं यह साफ-साफ घोषित करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी हमारी रेड लाइन है. अगर भारत रास्ते पर नहीं आता है, तो उसे सीधे जवाब दिया जाएगा.’ शरीफ ने अपना जहर उगलना यहीं नहीं रोका. उन्होंने नई दिल्ली पर अपना जुबानी हमला बढ़ाते हुए आगे कहा वह (भारत) ‘शांति का दुश्मन’ है और उसने सिंधु जल समझौते को एकपक्षीय और गैर-कानूनी ढंग से निलंबित किया है.

पानी के लिए सिंधु पर निर्भर पाकिस्तान

बता दें सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाती है. तिब्बत के बाद भारत से होकर इस नदी की जलधारा पाकिस्तान में आती है. सिंधु जल समझौते के तहत इस नदी का 80 फीसदी पानी पाकिस्तान को मिलता था. भारत ने पहलगाम हमले के बाद इस पानी की धारा को मोड़ने का फैसला किया है और पाकिस्तान को पानी देने से दो टूक मना कर दिया है. सिंधु नदीं पाकिस्तान में पानी का सबसे बड़ा स्रोत है और उसकी कृषि, बिजली और अर्थव्यवस्था पूरी तरह सिंधु नदी की धारा पर ही टिकती है. ऐसे में उसका हलकान होना लाजमी है.

पाकिस्तान की कृषि और बिजली चौपट

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए पानी नहीं है. पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और उसके एग्रीकल्चर सेक्टर पर जबरदस्त मार पड़ी है. पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रोपावर डैम को पानी नहीं मिला, जिससे बिजली और दूसरी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. पाकिस्तान का बिजली उत्पादन 30% से 50% तक घटा है. साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ रहा है. वह भारत से बातचीत का रास्ता निकाल नहीं पा रहा है.