Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज आठवां दिन है. रूसी सेना जहां यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई अन्य शहरों में तबाही मचा रही है तो वहीं यूक्रेनी सेना भी उनका डटकर मुकाबला कर रही है. इस बीच रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन पर हो रहे हमले का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं. यूक्रेन पर हुए हमले के विरोध में रूस की राजधानी मॉस्को और शहर सेंट पीटर्सबर्ग में कुल 7,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस युद्ध की चारों तरफ से निंदा की जा रही है. वहीं दोनों देशों के राष्ट्रपति आज फिर युद्ध संघर्ष विराम पर बात करने वाले हैं.Also Read - RUSSIA-UKRAINE CRISIS IMPACT: यूक्रेन से सूरजमुखी तेल की आवक प्रभावित, सरसों तेल से पूरी होगी घरेलू मांग

वहीं, इस युद्ध को लेकर तरह-तरह से इसका विरोध किया जा रहा है. पेरिस के एक संग्रहालय से व्लादिमीर पुतिन की मोम की प्रतिमा हटाई गई है. यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने पेरिस में ग्रीविन संग्रहालय के निदेशक को मूर्ति को हटाने के लिए प्रेरित किया है और उन्होंने कहा है कि”हमने कभी ग्रीविन संग्रहालय में हिटलर जैसे तानाशाहों का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, हम आज पुतिन का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं.” Also Read - Russia Ukraine War: यूक्रेन-रूस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ आई कांग्रेस, कहा- हम सब साथ हैं, UNSC में मतदान से दूरी का भी समर्थन किया

VIDEO: Wax statue of Vladimir Putin removed from Paris museum.

Russia's invasion of Ukraine prompts director of the Grevin Museum in Paris to remove the statue.

"We have never represented dictators like Hitler in the Grevin Museum, we don't want to represent Putin today" pic.twitter.com/vaN3kOPPzP

— AFP News Agency (@AFP) March 3, 2022