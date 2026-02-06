  • Hindi
  • World Hindi
  • We Have 68 Per Cent Of The World S Oil Trump Claim On Venezuela

इस देश के कब्जे में सऊदी अरब से 3 गुना तेल, राष्ट्रपति बोले- दुनिया का 68 फीसदी भंडार हमारे पास

Oil Reserve: डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और वेनेजुएला दुनिया के 68 प्रतिशत तेल को कंट्रोल करते हैं.

Published date india.com Published: February 6, 2026 2:25 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
इस देश के कब्जे में सऊदी अरब से 3 गुना तेल, राष्ट्रपति बोले- दुनिया का 68 फीसदी भंडार हमारे पास
(photo credit AI, for representation only)

Oil Reserve: सऊदी अरब के पास करीब 270 अरब बैरल और दुनिया का 17 फीसदी तेल है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि अमेरिका और वेनेजुएला दुनिया के 68 प्रतिशत तेल को कंट्रोल करते हैं. इस तरह अमेरिका के कंट्रोल में सऊदी अरब का 3 से 4 गुना बड़ा भंडार है. ट्रंप ने यह बात निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए हुए मिलिट्री ऑपरेशन के लगभग एक महीने बाद कही है.

क्या कहा ट्रंप ने

एक बड़े बयान में, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि यह देश वेनेजुएला के साथ मिलकर अब दुनिया के 68 प्रतिशत तेल भंडार का मालिक है. राष्ट्रपति ने यह बात वाशिंगटन में 74वें नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में अपने भाषण के दौरान कही.

(photo credit AI, for representation only)

वेनेजुएला मुसीबत में था, ट्रंप

इस साल जनवरी की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से वेनेजुएला पर कब्ज़े के बारे में बात करते हुए, ट्रंप ने कहा, वे आर्थिक रूप से बहुत बड़ी मुसीबत में थे. और फिर भी उनके पास दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा तेल है, मुझे लगता है कि सिवाय हमारे, राष्ट्रपति ने दावा किया और कहा कि दोनों देश मिलकर दुनिया के कुल 68 प्रतिशत तेल के मालिक हैं. उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि इसका ग्रेट विलेज के लोगों के लिए ज़्यादा मतलब नहीं है… हम अच्छा कर रहे हैं.

वेनेजुएला पर कब्ज़ा

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने एक ‘बड़े पैमाने का’ मिलिट्री ऑपरेशन करके वेनेजुएला में घुसकर 3 जनवरी को उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ‘पकड़’ लिया. वेनेजुएला में मिलिट्री रेड के बाद उनके पहले बयानों में से एक उसके तेल भंडार पर था. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हमारी बहुत बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स की तेल कंपनियां… वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह से टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी. हम बड़ी मात्रा में तेल बेचेंगे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.