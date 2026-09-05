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डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर चेतावनी- कोई भी हरकत दिखी तो पिकएक्स पर करेंगे हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसके यूरेनियम संवर्धन केंद्र के पास कोई भी हलचल दिखी तो अमेरिका पिकएक्स माउंटेन को उड़ाने के लिए तैयार है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 5, 2026, 10:04 AM IST
Donald Trump US
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप @Instagram
  • ईरान के पिकएक्स माउंटेन पर ट्रंप ने दी हमले की चेतावनी
  • ईरान पर कई महीनों से चल रही सैन्य कार्यवाही का ट्रंप ने किया बचाव
  • बोले- हमारा मकसद उसे परमाणु हथियार संपन्न होने से रोकना, जिसमें हम सफल
  • पिकएक्स समेत पूरे ईरान पर में हो रही हर हरकत पर हमारी नजर

ईरान पर लगातार अपने हमले तेज कर रहे अमेरिका ने एक बार फिर उसे खुली चेतावनी दी है कि वह किसी भी सूरत में उसे परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने नहीं देगा. ईरान ने पिकएक्स माउंटेन में यूरेनियम संवर्धन केंद्र बनाया है, जिस अमेरिका की कड़ी नजर है. शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वहां कोई भी हरकत दिखी तो अमेरिका उस पर हमला करने के लिए तैयार है. ईरान ने सुरक्षा की दृष्टि से पिकएक्स की पहाड़ियों के नीचे अपना परमाणु कार्यक्रम केंद्र बनाया हुआ है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है.

ईरान नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार

ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कई महीनों से चले आ रहे सैन्य अभियान का बचाव किया. उन्होंने कहा कि उनका प्रमुख लक्ष्य तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था और हमने यह किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘हम अब (युद्ध के) 5वें महीने में हैं. और आप जानते हैं कि हमने 5 महीनों में क्या किया? वे परमाणु हथियार संपन्न नहीं होने जा रहे. यही हमने किया है.’

और पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप बोले- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर किए ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने भी चेताया- पछताना पड़ेगा

पिकएक्स माउंटेन की हर हरकत पर नजर

इसके साथ ही उन्होंने तेहरान को चेतावनी दी कि अगर उसने (अमेरिका) पिकएक्स पहाड़ियों पर कोई भी हरकत देखी तो अमेरिका उस पर हमला करने में देर नहीं लगाएगा. उन्होंने कहा, ‘पिकएक्स पर जो कोई भी आ-जा रहा हम सभी को जानते हैं. पूरे ईरान में जो कोई भी कहीं भी घूम रहा है हम सभी को जानते हैं. और अगर कुछ भी बुरा होता है तो हम उन्हें मारेंगे. उनपर जोरदार हमला करेंगे.’

ईरान ने बना रखी हैं यहां गहरी सुरंगें

बता दें पिकएक्स माउंटेन ईरान की बुरी तरह क्षतिग्रस्त नतांज यूरेनियम-संवर्धन सुविधा के पास मौजूद है. माना जाता है कि ईरान ने यहां जमीन के बहुत नीचे गहराई में दो सुरंगें बनाई हुई हैं. अकसर परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए नजरिए से ऐसे ही मजबूत इलाकों का चयन किया जाता है, जहां उसे दुश्मन के हवाई हमलों से भी सुरक्षित रखा जा सके.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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