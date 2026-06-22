'हम युद्ध लड़ेंगे...' पाकिस्तान बड़े आंतरिक संकट से परेशान, क्यों भारत को धमकी दे रहे हैं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ?

Pakistan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा, जिस पल हमें लगेगा कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है. पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, को खतरा है, हम भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 22, 2026, 6:56 AM IST
'हम युद्ध लड़ेंगे...' पाकिस्तान बड़े आंतरिक संकट से परेशान, क्यों भारत को धमकी दे रहे हैं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ?
भारत 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने पर अड़ा हुआ है. (photo credit, IANS)

  • आसिफ ने कहा, पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है
  • बोले, जिस पल हमें लगेगा कि यह खतरे में है, हम जंग छेड़ देंगे
  • भारत 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने पर अड़ा हुआ है
  • पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस संधि को रोकने की बात कही थी

Pakistan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी है. आसिफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान सरकार बड़े पैमाने पर घरेलू अस्थिरता और अंदरूनी पानी के संकट का सामना कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान कुछ बड़े मिसमैनेजमेंट की वजह से इस संकट से जूझ रहा है. फिर आसिफ भारत को क्यों धमका रहा है?

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एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह धमकी नई दिल्ली के उस बयान के बाद दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला बदला नहीं गया है. इसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पानी की सिक्योरिटी को लेकर भारत के खिलाफ जुबानी जंग शुरू कर दी.

क्या है ख्वाजा आसिफ का पूरा बयान?

शनिवार (21 जून) को पाकिस्तान के ARY न्यूज से बात करते हुए, आसिफ ने कहा, जिस पल हमें लगेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, और पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, को खतरा है, हम भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे. पक्का. उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद को इस बात का सबूत मिला कि भारत पानी की सप्लाई रोकने के लिए “बहुत तेजसे काम कर रहा है, तो मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जाएगा.

क्यों भारत ने निलंबित की संधि?

भारत 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने पर अड़ा हुआ है. यह निलंबन अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तान के सपोर्ट से हुए आतंकी हमले के बाद हुआ है. बता दें कि पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे. नई दिल्ली ने कहा है कि यह संधि तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान अपने क्रॉस-बॉर्डर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए भरोसेमंद, ठोस कार्रवाई नहीं करता.

क्या है सिंधु जल समझौता?

वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता वाली संधि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी के बेसिन का 80 प्रतिशत इस्तेमाल करने की इजाजत देती है. इन संसाधनों को मैनेज करने में पाकिस्तान की मौजूदा नाकामी ने उसकी खेती की जमीन को कमज़ोर बना दिया है.

भारत पर क्या है आसिफ के इल्जाम

ख्वाजा आसिफ ने भारत पर ‘पानी को हथियार बनाने’ का आरोप लगाया. ख्वाजा आसिफ ने भारत पर “पानी को हथियार बनाने”, चिनाब नदी के बहाव में हेरफेर करने और डेटा छिपाने का आरोप लगाया.

हालांकि वह कोई सबूत नहीं दे पाए हैं. उन्होंने यह भी माना कि पिछले साल के डेवलपमेंट के बारे में उनके पास कोई नई जानकारी नहीं है, जबकि उनका दावा था कि पाकिस्तानी टीमों ने पहले “लगभग 115 इंस्पेक्शन” किए थे.

कितना गहरा पाकिस्तान का जल संकट?

पाकिस्तान की लगभग एक-तिहाई आबादी, खासकर सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में, गंभीर पानी के संकट से प्रभावित है. नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64.1 परसेंट की कमी है, जबकि राइस और दादू कैनाल में क्रमशः 38 परसेंट और 82 परसेंट की कमी बताई गई है. सुक्कुर बैराज में पानी का लेवल गिरता जा रहा है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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