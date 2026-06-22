'हम युद्ध लड़ेंगे...' पाकिस्तान बड़े आंतरिक संकट से परेशान, क्यों भारत को धमकी दे रहे हैं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ?

Pakistan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी है. आसिफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान सरकार बड़े पैमाने पर घरेलू अस्थिरता और अंदरूनी पानी के संकट का सामना कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान कुछ बड़े मिसमैनेजमेंट की वजह से इस संकट से जूझ रहा है. फिर आसिफ भारत को क्यों धमका रहा है?
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह धमकी नई दिल्ली के उस बयान के बाद दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला बदला नहीं गया है. इसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पानी की सिक्योरिटी को लेकर भारत के खिलाफ जुबानी जंग शुरू कर दी.
शनिवार (21 जून) को पाकिस्तान के ARY न्यूज से बात करते हुए, आसिफ ने कहा, जिस पल हमें लगेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, और पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, को खतरा है, हम भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे. पक्का. उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद को इस बात का सबूत मिला कि भारत पानी की सप्लाई रोकने के लिए “बहुत तेज” से काम कर रहा है, तो मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जाएगा.
भारत 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने पर अड़ा हुआ है. यह निलंबन अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तान के सपोर्ट से हुए आतंकी हमले के बाद हुआ है. बता दें कि पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे. नई दिल्ली ने कहा है कि यह संधि तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान अपने क्रॉस-बॉर्डर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए भरोसेमंद, ठोस कार्रवाई नहीं करता.
वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता वाली संधि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी के बेसिन का 80 प्रतिशत इस्तेमाल करने की इजाजत देती है. इन संसाधनों को मैनेज करने में पाकिस्तान की मौजूदा नाकामी ने उसकी खेती की जमीन को कमज़ोर बना दिया है.
ख्वाजा आसिफ ने भारत पर ‘पानी को हथियार बनाने’ का आरोप लगाया. ख्वाजा आसिफ ने भारत पर “पानी को हथियार बनाने”, चिनाब नदी के बहाव में हेरफेर करने और डेटा छिपाने का आरोप लगाया.
हालांकि वह कोई सबूत नहीं दे पाए हैं. उन्होंने यह भी माना कि पिछले साल के डेवलपमेंट के बारे में उनके पास कोई नई जानकारी नहीं है, जबकि उनका दावा था कि पाकिस्तानी टीमों ने पहले “लगभग 115 इंस्पेक्शन” किए थे.
पाकिस्तान की लगभग एक-तिहाई आबादी, खासकर सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में, गंभीर पानी के संकट से प्रभावित है. नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64.1 परसेंट की कमी है, जबकि राइस और दादू कैनाल में क्रमशः 38 परसेंट और 82 परसेंट की कमी बताई गई है. सुक्कुर बैराज में पानी का लेवल गिरता जा रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें