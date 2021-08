US President Joe Biden on Kabul Airport Blasts Update: अफगानिस्‍तान (Afghanistan) की राजधानी के काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) के बाहर कल गुरुवार को हुए दो आत्‍मघाती हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों (US soldiers Killed) की भी मौत हो गई है. इस आतंकवादी हमले से गुस्‍साए अमेरिका के राष्‍ट्रपति (US President ) जो बाइडन ने (Joe Biden) जिम्‍मेदार आतंकवादियों (terrorists organization) को चेतावनी देते हुए कहा- हम तुम्‍हें खोज कर मारेंगे. तुम्‍हें इसकी कीमत चुकानी होगी. एस राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने काबुल के हमलावरों को कहा- हम आपको माफ नहीं करेंगे, हम भूलेंगे नहीं. हम खोजकर तुम्‍हारा शिकार करेंगे और तुम्‍हें कीमत चुकानी होगी.Also Read - कौन है ISIS-K? जिसने काबुल एयरपोर्ट पर धमाका कर ले ली 73 से अधिक लोगों की जान

We'll rescue the American citizens from Afghanistan. We'll get our Afghan allies out and our mission will go on: US President Joe Biden from White House

Kabul Airport Blasts Update: 2 धमाकों में 13 यूएस सैनिक और 60 से ज्‍यादा लोगों की मौत, 140 घायल

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, “काबुल हवाईअड्डे पर हुए हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिलीभगत का अब तक कोई सबूत नहीं है. Also Read - इस मामले में मोदी सरकार के साथ नजर आई ममता बनर्जी की पार्टी TMC, कहा- हम पूरा समर्थन करेंगे

"No evidence of collusion between Taliban and Islamic State in attacks at Kabul airport so far," says US President Joe Biden

बता दें कि अफगानिस्‍तान में कल गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए दो धमाकों में मृतकों आंकड़ा 73 से अधिक हो चुका है, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक और ज्‍यादा अफगान लोग शामिल हैं. वहीं इस आत्‍मघाती हमले में 140 से अधिक लोग घायल हैं. इन घायलों में अमेरिकी सेना के कम से 18 जवान भी शामिल हैं . यह जानकारी गुरुवार को देर रात पेंटागन और अफगानिस्‍तान के अधिकारियों ने दी है.

व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ”हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे. हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा. व्हाइट हाउस के हवाले से एएफपी न्‍यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 14 अगस्त से अब तक अफगानिस्तान से 100,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है.

बता दें कि कल काबुल एयरपोर्ट के पास के दो आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने भीड़ को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसकी जिम्‍मेदारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस खुरासान (SIS-Khorasan) ने जिम्‍मेदारी ली है. इस आतंकवादी संगठन को ISIS-K के नाम से जाना जाता है.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने कहा- हम 2,300 से अधिक अमेरिकी सेवा सदस्यों का सम्मान करते हैं, जो संघर्ष में 2001 से अफगानिस्तान में मारे गए हैं, 20,000 से अधिक जो घायल हुए हैं, और 800,000 से अधिक जिन्होंने अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध में सेवा की है, साथ ही साथ अन्य अमेरिकी मारे गए या घायल हुए हैं.