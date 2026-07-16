'हम ट्रंप को मारेंगे...' कहां बिलबोर्ड पर लिखा था अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खतरनाक मैसेज, साथ में थी काले ताबूत की तस्वीर

Billboard Message For Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी देने वाले संदेशों से भरा ये बिलबोर्ड ईरान की राजधानी तेहरान की एक सड़क पर लगा है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/we-will-kill-trump-iran-billboard-message-for-us-president-with-open-black-coffin-8475906/ Copy

तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर पर यह बिलबोर्ड लगा है. (photo credit, Social Media)

Billboard Message For Trump: हम ट्रंप को मार डालेंगे. यह डरावना संदेश एक बड़े से होर्डिंग पर लिखा है, जो ईरान की राजधानी तेहरान के बीचों-बीच में स्थित है. इस बिलबोर्ड में एक बड़े से काले ताबूत की भी तस्वीर भी है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेटे हुए दिखाया गया है. ट्रंप को धमकी देने वाला यह मैसेज 2 भाषाओं में लिखा है, फारसी और अंग्रेजी में.

क्या है बिलबोर्ड की तस्वीर में ?

अरब न्यूज के एक एक्स पोस्ट में इस बिलबोर्ड का एक वीडियो दिखाई दे रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर पर यह बिलबोर्ड लगा है. डिस्प्ले में ट्रंप की आंखें और मुंह बंद हैं, उनके हाथ लाल टाई पर मुड़े हुए हैं और पैर ऊपर की ओर हैं, जो अंतिम संस्कार के जुलूस का प्रतीक है.

इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति को काले कंक्रीट बैरियर के अंदर दिखाया गया है, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान किया जाता था. इन्हें ताबूत के आकार में व्यवस्थित किया गया है. इस पर “मिनाब के बच्चों की याद में” भी लिखा है. यह दक्षिणी ईरानी शहर मिनाब का जfक्र है, जहां ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ था.

WATCH: A new banner displayed in central Tehran’s Enghelab Square shows US President Donald Trump lying in an open casket, alongside the caption “We will kill Trump” https://t.co/Il7QsmLt9i pic.twitter.com/VR2keQoxqO — Arab News (@arabnews) July 15, 2026

ट्रंप की हत्या की कथित साजिश

इजरायल ने अमेरिका को ईरान की ओर से ट्रंप की हत्या की कथित साजिश के बारे में चेतावनी दी कुछ दिन पहले, इजरायल इंटेलिजेंस ने वॉशिंगटन को अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की एक नई कथित ईरानी साजिश के बारे में आगाह किया था. ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के अनुसार, इजरायल ने अमेरिका के साथ एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट साझा की, जिसमें संकेत दिया गया था कि ईरान कथित तौर पर ट्रंप को मारने की योजना बना रहा था. इसके बाद सीएनएन ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को हाल के हफ्तों में ट्रंप के खिलाफ संभावित खतरों के बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी.

ईरान में अमेरिका ने बढ़ाए हमले

इस बीच यह होर्डिंग ऐसे समय में लगाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ गया है. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ़ अपने ऑपरेशन तेज़ कर दिए हैं. अमेरिकी सेना ने उत्तर में सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं और साथ ही एक ऐसे जहाज को भी निशाना बनाया है जिस पर इस्लामिक रिपब्लिक की नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप था.