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Weird Traffic Rules Texting Is Legal While Driving In Montana America

दुनिया की वो जगह जहां ड्राइविंग करते हुए फोन चलाने की है इजाजत, पुलिस भी नहीं काटेगी चालान!

क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जहां ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर मैसेज करना कानूनी है. जानिए इस जगह के ट्रैफिक नियम की पूरी कहानी.

गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करना खतरनाक माना जाता है. दुनिया के ज्यादातर देशों में ड्राइविंग के दौरान फोन यूज करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है. लेकिन दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में एक ऐसी जगह मौजूद है, जहां ड्राइविंग करते समय मैसेज करना पूरी तरह कानूनी है. इस राज्य का नाम – मोंटाना (Montana) है. अमेरिका के बाकी 49 राज्यों और गुआम, प्यूर्टो रिको जैसे क्षेत्रों में इस पर पूरी तरह रोक है. लेकिन मोंटाना आज भी इस मामले में सबसे अलग माना जाता है.

कुछ शहरों ने अपने हिसाब से रोक लगा रखी

हालांकि पूरे मोंटाना में कोई सख्त कानून नहीं है, लेकिन कई शहरों और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने नियम बना लिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनाकोंडा-डीयर लॉज और बुट्टे-सिल्वर बो जैसी काउंटियों ने ड्राइविंग के दौरान टेक्स्टिंग को गैरकानूनी घोषित कर रखा है. इसके अलावा बिलिंग्स, बोजमैन, ग्रेट फॉल्स, हेलेना और मिसौला जैसे बड़े शहरों में भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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दर्दनाक हादसे के बाद भी नहीं बदल पाया कानून

2025 में इस मुद्दे को लेकर बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की गई थी. मोंटाना में सीनेट बिल 359 पेश किया गया, जिसका मकसद लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करना था. यह बिल 25 वर्षीय Chloe Worl की मौत के बाद लाया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, क्लोई को एक ऐसे ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी, जो ड्राइविंग करते समय फोन पर मैसेज कर रहा था. इस हादसे ने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी, लेकिन तमाम चर्चाओं और कोशिशों के बावजूद यह बिल पास नहीं हो सका. यही वजह है कि आज भी मोंटाना में राज्य स्तर पर टेक्स्टिंग के खिलाफ कोई सख्त कानून लागू नहीं है.

आखिर कानून बनने में रुकावट क्यों आ रही है?

मोंटाना में इस मुद्दे पर लोगों की सोच बाकी राज्यों से काफी अलग मानी जाती है. वहां के कई लोग इसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देखते हैं. उनका मानना है कि सरकार को यह तय नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी के अंदर क्या कर रहा है. कुछ नेताओं के तर्क तो और भी चौंकाने वाले हैं. राज्य के एक सिनेटर Jeremy Trebas का कहना है कि ऐसे कानून सड़क सुरक्षा बढ़ाने के बजाय खतरा और बढ़ा सकते हैं. उनके मुताबिक जब लोगों को पकड़े जाने का डर होता है, तो वे फोन को नीचे छिपाकर मैसेज टाइप करते हैं, जिससे उनकी नजर सड़क से और ज्यादा हट जाती है. यही तर्क आज भी कानून बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा माना जा रहा है.

बाकी राज्यों में बेहद सख्त हैं नियम

हालांकि, अमेरिका के बाकी राज्यों में नियम बेहद सख्त हैं. कैलिफोर्निया (California) में लोग रेड लाइट पर रुकने के दौरान भी फोन चेक नहीं कर सकते. वहीं जून 2026 से पेंसिल्वेनिया में भी ऐसा ही सख्त नियम लागू होने जा रहा है. अलास्का, न्यूयॉर्क और मिसौरी जैसे राज्यों में नियम तोड़ने पर 450 से 500 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाता है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 43 से 48 हजार रुपये तक बैठता है. वहीं आयोवा में अगर फोन इस्तेमाल करने की वजह से किसी की मौत हो जाए, तो जुर्माना 1000 डॉलर यानी करीब 96 हजार रुपये तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि सड़क सुरक्षा को लेकर अमेरिका के ज्यादातर राज्य अब काफी सख्त रुख अपना चुके हैं.

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