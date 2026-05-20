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क्या ईरान युद्ध में नष्ट हुए अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स? अराघची बोले, 'हमारे दावे को माना'
US Fighter Jets: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में 42 विमान नष्ट होने की बात मानी है.
US Fighter Jets: ईरान संघर्ष में अमेरिका के करीब 42 विमान या तो नष्ट हो गए या उन्हें नुकसान पहुंचा है. अमेरिकी संसद की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) ने एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इसे उन दावों की पुष्टि करार दिया जिसे तेहरान लगातार कहता आ रहा है.
क्या कहा अराघची
13 मई को प्रकाशित सीआरएस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा. उन्होंने कहा, ईरान संघर्ष शुरू होने के कई महीने बाद, अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर की कीमत वाले दर्जनों विमान खोने की बात स्वीकार की है.
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अराघची के मुताबिक ये बताता है कि उनकी शक्तिशाली सशस्त्र सेना में एफ-35 को मार गिराने का माद्दा है. उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दी है और कहा कि जो पाठ इस संघर्ष से सीखा गया है वो बताता है कि “जंग में वापसी कई और चौंकाने वाले मोड़ लेकर आ सकती है.
क्या कह रही रिपोर्ट
सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 42 विमानों के नुकसान का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय है. नुकसान की पुष्टि अलग-अलग सोर्स से की जा रही है. इसमें स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट और स्पेशल ऑपरेशन प्लेन भी शामिल हैं.
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क्या है सीआरएस
सीआरएस अमेरिकी संसद और उसकी समितियों को कानूनी और नीतिगत विश्लेषण देने वाली संस्था है. उसने यह आंकड़े अमेरिकी रक्षा विभाग और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयानों के अलावा मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तैयार किए हैं.
रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ये नुकसान झेला. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 40 दिन का अमेरिकी-इजराइली हवाई अभियान था, जो 28 फरवरी 2026 से ईरान के खिलाफ चला.
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