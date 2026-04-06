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क्या महिला सुमो पहलवान भी होती थीं? क्या कहता है चीन का इतिहास
Female Sumo Wrestlers: जापान में सुमो पहलवान काफी मशहूर हैं. लेकिन, चीन में भी इनका रोचक इतिहास है.
Female Sumo Wrestlers: सुमो को जापान के राष्ट्रीय खेल के तौर पर व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि प्राचीन चीन में भी इस कुश्ती के अलग-अलग रूप मौजूद थे. चीन में इस खेल में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी हिस्सा लेती थीं. जब महिलाएं लड़ती थीं उन्हें देखने के लिए चीन के सम्राट भी आया करते थे.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह भी माना जाता है कि चीन में महिला सूमो पहलवानों के कुछ सबसे शुरुआती रिकॉर्ड मिलते हैं. प्राचीन चीन में महिलाओं के बीच सुमो कु्श्ती एक मशहूर खेल था. इसमें भाग लेने वाली महिला प्रतिभागी काफी कम कपड़े पहनती थीं. महिलाओं के इन कपड़ों से उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा जैसे बांह, पीठ, नाभि और पीठ दिखाई देता था. दावा है कि इन्हीं कारणों से महिला सुमो और उनका खेल काफी मशहूर था.
जादू भी करती थीं महिलाएं
प्रमाण मिलता है कि कुछ महिला कलाकार अक्सर भीड़ को आकर्षित करने के लिए कलाबाजी या जादू के करतब जैसे हल्के-फुल्के प्रदर्शनों से शुरुआत करती थीं. एक बार जब दर्शक इकट्ठा हो जाते थे, तो आधिकारिक सूमो मुकाबले शुरू होते थे.
ये महिलाएँ आमतौर पर पुरुषों के मुकाबलों से पहले प्रदर्शन करती थीं, जिससे भीड़ में जोश भरने, उत्साह बढ़ाने और दर्शकों को आकर्षित करने में मदद मिलती थी.
पहले सैन्य प्रशिक्षण था सुमो
माना जाता है कि इस खेल की शुरुआत सैन्य प्रशिक्षण के एक रूप के तौर पर हुई थी, जो धीरे-धीरे विकसित होकर एक प्रदर्शन कला बन गया. सुई (581-617) और तांग (618-907) राजवंशों तक, कुश्ती मनोरंजन के एक पेशेवर रूप में विकसित हो चुकी थी, और सोंग राजवंश (960-1279) के दौरान यह अपने चरम पर पहुंच गई थी.
जब महिलाओं को दिया गया अजीब आदेश
तीन राज्यों के काल (220–265) के दौरान, वू के सुन हाओ ने महल की महिलाओं को अपने कपड़े उतारकर कुश्ती लड़ने का आदेश दिया था. यह बात शुरुआती दरबारी रिकॉर्ड में भी मिलती है.
विरोध के स्वर
सोंग वंश के सम्राट रेनजोंग ने एक बार अपनी रानियों के साथ ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत की थी, जिसकी बाद में राजनेता सिमा गुआंग ने आलोचना की थी. कन्फ्यूशियस के नैतिक मूल्यों को दर्शाते हुए, सिमा गुआंग ने महिलाओं के सूमो का विरोध किया और उस समय के कई रूढ़िवादी अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया. इस तरह के दबाव के चलते, राजधानी में महिलाओं की सूमो कुश्ती धीरे-धीरे कम होती गई और आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गई.
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