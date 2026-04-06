  • Hindi
  • World Hindi
  • Were There Female Sumo Wrestlers As Well What Does Chinese History Say

क्या महिला सुमो पहलवान भी होती थीं? क्या कहता है चीन का इतिहास

Female Sumo Wrestlers: जापान में सुमो पहलवान काफी मशहूर हैं. लेकिन, चीन में भी इनका रोचक इतिहास है.

Published date india.com Published: April 6, 2026 2:34 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
क्या महिला सुमो पहलवान भी होती थीं? क्या कहता है चीन का इतिहास
(photo credit AI, for representation only)

Female Sumo Wrestlers: सुमो को जापान के राष्ट्रीय खेल के तौर पर व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि प्राचीन चीन में भी इस कुश्ती के अलग-अलग रूप मौजूद थे. चीन में इस खेल में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी हिस्सा लेती थीं. जब महिलाएं लड़ती थीं उन्हें देखने के लिए चीन के सम्राट भी आया करते थे.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह भी माना जाता है कि चीन में महिला सूमो पहलवानों के कुछ सबसे शुरुआती रिकॉर्ड मिलते हैं. प्राचीन चीन में महिलाओं के बीच सुमो कु्श्ती एक मशहूर खेल था. इसमें भाग लेने वाली महिला प्रतिभागी काफी कम कपड़े पहनती थीं. महिलाओं के इन कपड़ों से उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा जैसे बांह, पीठ, नाभि और पीठ दिखाई देता था. दावा है कि इन्हीं कारणों से महिला सुमो और उनका खेल काफी मशहूर था.

जादू भी करती थीं महिलाएं

प्रमाण मिलता है कि कुछ महिला कलाकार अक्सर भीड़ को आकर्षित करने के लिए कलाबाजी या जादू के करतब जैसे हल्के-फुल्के प्रदर्शनों से शुरुआत करती थीं. एक बार जब दर्शक इकट्ठा हो जाते थे, तो आधिकारिक सूमो मुकाबले शुरू होते थे.

(photo credit AI, for representation only)

ये महिलाएँ आमतौर पर पुरुषों के मुकाबलों से पहले प्रदर्शन करती थीं, जिससे भीड़ में जोश भरने, उत्साह बढ़ाने और दर्शकों को आकर्षित करने में मदद मिलती थी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पहले सैन्य प्रशिक्षण था सुमो

माना जाता है कि इस खेल की शुरुआत सैन्य प्रशिक्षण के एक रूप के तौर पर हुई थी, जो धीरे-धीरे विकसित होकर एक प्रदर्शन कला बन गया. सुई (581-617) और तांग (618-907) राजवंशों तक, कुश्ती मनोरंजन के एक पेशेवर रूप में विकसित हो चुकी थी, और सोंग राजवंश (960-1279) के दौरान यह अपने चरम पर पहुंच गई थी.

जब महिलाओं को दिया गया अजीब आदेश

तीन राज्यों के काल (220–265) के दौरान, वू के सुन हाओ ने महल की महिलाओं को अपने कपड़े उतारकर कुश्ती लड़ने का आदेश दिया था. यह बात शुरुआती दरबारी रिकॉर्ड में भी मिलती है.

विरोध के स्वर

सोंग वंश के सम्राट रेनजोंग ने एक बार अपनी रानियों के साथ ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत की थी, जिसकी बाद में राजनेता सिमा गुआंग ने आलोचना की थी. कन्फ्यूशियस के नैतिक मूल्यों को दर्शाते हुए, सिमा गुआंग ने महिलाओं के सूमो का विरोध किया और उस समय के कई रूढ़िवादी अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया. इस तरह के दबाव के चलते, राजधानी में महिलाओं की सूमो कुश्ती धीरे-धीरे कम होती गई और आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गई.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.