West Bengal Lockdown News: देश में ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट के साथ-साथ कोरोना (Coronavirus) के नए मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. रोजाना दर्ज किये जाने वाले नए केस भी भारी बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियों का ऐलान किया गया है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने भी राज्य में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों का ऐलान (Lockdown Like Restrictions In Bengal) किया. बंगाल सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में सोमवार से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.Also Read - Omicron natural vaccine? विशेषज्ञों ने धारणा को बताया खतरनाक, कहा गैरजिम्मेदार लोग फैला रहे ऐसी बात

इसके साथ-साथ सभी सरकारी और निजी ऑफिस 50% क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश दिये गए हैं और सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. Also Read - कोरोना प्रसार को रोकने के लिए चुनाव घोषणा के साथ ही रैलियों पर प्रतिबंध लगे और कम चरणों में हो मतदान : पूर्व चुनाव आयुक्त

All government and private offices to operate at 50% capacity, all administrative meetings to be conducted via virtual mode, West Bengal Chief Secretary HK Dwivedi added pic.twitter.com/oXY8YOCguL

— ANI (@ANI) January 2, 2022