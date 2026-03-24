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What Happened 48 Hours Before Ali Khamenei Assassination Why Trump Back Netanyahus Operation Iran New Intelligence Report Reveal

क्या हुआ था अली खामेनेई की हत्या से 48 घंटे पहले, ट्रंप ने क्यों दी नेतन्याहू के ऑपरेशन ईरान को मंजूरी? नई खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Israel Iran War: रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी से 48 घंटे पहले ही ट्रंप-नेतन्याहू ने तय हुआ था कि ईरान पर हमला करना था.

(photo credit reuters, for representation only)

Israel Iran War: ईरान पर अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी को हमला किया और इससे 48 घंटे से भी कम समय पहले, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की. इस बातचीत में नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए मना लिया. नई खुफिया जानकारियों में ये दावा किया गया है.

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू को हफ्ते की शुरुआत में खुफिया जानकारी मिली कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके खास सहयोगी जल्द ही तेहरान स्थित अपने परिसर में बैठक करेंगे. इजरायल को लगा कि इससे वे डीकैपिटेशन स्ट्राइक (शीर्ष नेतृत्व पर हमला) की चपेट में आ सकते थे. यह जानकारी दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत से अवगत तीन लोगों ने दी है. इस बातचीत के बारे में पहले कभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी.

बाद में खामेनेई की बैठक का समय शनिवार रात से बदलकर शनिवार सुबह कर दिया गया था. इसकी भी अमेरिका-इजरायल को जानकारी मिली, जिससे उनका हमला सटीक रहा.

बस तय नहीं था टाइम

सूत्रों ने बताया कि जब ट्रंप की नेतन्याहू से बातचीत हुई, तब तक ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के अमेरिका के विचार को पहले ही मंजूरी दे चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया था कि अमेरिका इस अभियान में कब और किन परिस्थितियों में शामिल होगा.

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अमेरिकी सेना ने हफ्तों से मध्य पूर्व के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रखी थी, जिससे प्रशासन के भीतर कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि अब बस इस बात का इंतजार है कि राष्ट्रपति कब आगे बढ़ने का फैसला करेंगे.

क्या होती है डीकैपिटेशन स्ट्राइक

डीकैपिटेशन स्ट्राइक एक ऐसा हमला है जो किसी देश के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाता है. इजरायल अक्सर ऐसे हमले करता रहा है, लेकिन अमेरिका पारंपरिक रूप से ऐसे हमलों से बचता रहा है.

बड़े खुलासे

नेतन्याहू ईरान ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे

नेतन्याहू ने तर्क दिया कि खामेनेई को मारने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा



फोन कॉल, नेतन्याहू की आखिरी दलील

यह फोन कॉल, नेतन्याहू की ट्रंप के सामने रखी गई आखिरी दलील साबित हुई. साथ ही वह खुफिया जानकारी भी सामने आई जिससे पता चल रहा था कि ईरानी नेता को मारने का मौका अब हाथ से निकलता जा रहा है. यही 27 फरवरी को सेना को ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के साथ आगे बढ़ने का आदेश देने के ट्रंप के अंतिम फैसले का मुख्य कारण बनी.

ईरान पर ट्रंप की हत्या की साजिश का आरोप

अमेरिका इजरायल का कहना है कि वे ट्रंप की हत्या की ईरान की साजिशों का बदला लेना चाहते थे. इन प्रयासों में 2024 में ईरान द्वारा कथित तौर पर रची गई एक “किराए पर हत्या” की साजिश भी शामिल थी, जब ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे.

न्याय विभाग ने एक पाकिस्तानी नागरिक पर इस साजिश के लिए अमेरिका में लोगों को भर्ती करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इस साजिश का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए वाशिंगटन से बदला लेना था.