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क्या हुआ हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल को, कैसे निकल रहीं वहां से हवाएं, वैज्ञानिक ने समझाया माजरा क्या है? Explained

Black Hole Wind: वैज्ञानिकों ने आखिरकार मिल्की वे के बीच में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलती हवा का पता लगा लिया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 8, 2026, 11:32 AM IST
क्या हुआ हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल को, कैसे निकल रहीं वहां से हवाएं, वैज्ञानिक ने समझाया माजरा क्या है? Explained
यह पहली बार है जब ब्लैक होल से निकलती हवा का सबूत मिला है. (photo credit, AI)

  • मिल्की वे के बीच में सुपरमैसिव ब्लैक होल है मौजूद
  • ब्लैक होल के कारण केंद्र ठीक से नहीं आता है नजर
  • ब्लैक होल से निकलती हवा का पता लगाया है वैज्ञानिकों ने
  • यह हवा चल रही है कम से कम 20,000 सालों से
  • हवा की रफ्तार हजारों किमी प्रति सेकेंड है

Black Hole Wind: वैज्ञानिकों ने पहली बार मिल्की वे के बीच में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलती हवा का पता लगाया है. यह हवा हजारों सालों से चल रही है और इसकी रफ्तार भी हजारों किलोमीटर प्रति सेकेंड है. यह खोज आसान नहीं थी कि क्योंकि ब्लैक होल के आसपास देखना आसान नहीं होता है. यह खोज ब्रह्मांड खासकर ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है.

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कौन सा ब्लैक होल है केंद्र में

खगोलविदों के मुताबिक मिल्की वे के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है. इसका ना सैजिटेरियस A*(Sgr A*) है. इसका आकार सूर्य से 40 लाख गुना बड़ा है. अब पहली बार इस ब्लैक होल से निकलने वाले एक शक्तिशाली बहाव या “हवा” का पहला सीधा सबूत मिला है.

कब से चल रही है ये हवा

वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि यह हवा कम से कम 20,000 सालों से चल रही है.

क्या कहती है थ्योरी

1970 के दशक से वैज्ञानिक और एस्ट्रोफिजिक्स मॉडल अनुमान लगाते रहे हैं कि ब्लैक होल में गिरने से पहले प्रकाश की गति के करीब पहुंचने वाला पदार्थ बड़े जेट और हवाएं पैदा करेगा. आज से पहले इसका कोई ऑब्जर्वेशनल सबूत नहीं मिला था.

कैसे हुआ गैलेक्सी सेंटर का मुश्किल अध्ययन

4 जून को ‘द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स’ में प्रकाशित ये अहम नतीजे बताते हैं कि कैसे शोधकर्ताओं ने आखिरकार हमारी गैलेक्सी के केंद्र के एक छोटे से हिस्से को समझा है. चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर/सबमिलीमीटर ऐरे (ALMA) से मिले पांच साल के डेटा का विश्लेषण करके, टीम ने एसजीआर ए* ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद ठंडी मॉलिक्यूलर गैस का बहुत बारीकी से नक्शा तैयार किया.

क्या भरा मिला तीन प्रकाश-वर्ष लंबी कैविटी में

ब्लैक होल की तेज रेडियो चमक को हटाने के बाद, शोधकर्ताओं को गैस के बादल में तीन प्रकाश-वर्ष लंबी, शंकु के आकार की एक खाली जगह (कैविटी) मिली. NASA के चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी के डेटा ने इसकी पुष्टि की. इससे पता चला कि यह खाली जगह गर्म और तेज गति वाली गैस से भरी है. यह हवा ब्लैक होल से हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर धकेला जा रहा है.

क्या कहा शोधकर्ताओं ने

नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट और स्टडी के को-लीड मार्क गोर्स्की ने एक बयान में कहा,  जब तक कोई ब्लैक होल पूरी तरह से निर्वात (वैक्यूम) में मौजूद न हो, उसे किसी न किसी तरह हवा छोड़नी ही चाहिए. ब्रह्मांड में कोई भी जगह पूरी तरह से खाली (परफेक्ट वैक्यूम) नहीं है. नई ऑब्जर्वेशन से हमें पहली बार इतनी साफ तस्वीर मिली है कि हम हवा के निशान को देख सकें. हम इसे 50 सालों से खोज रहे थे.

क्या समझ में आया इस खोज से

इस अहम खोज से आखिरकार पता चलता है कि शांत ब्लैक होल भी कैसे लगातार अपने आस-पास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करते हैं और तारों के बनने और गैस की गतिशीलता (gas dynamics) पर असर डालते हैं. स्टडी की को-लीड और नॉर्थवेस्टर्न की प्रोफेसर एलेना मुर्चिकोवा ने कहा, हमने सबसे पहले यह दिखाया कि ब्लैक होल के बहुत करीब मौजूद मॉलिक्यूलर गैस उसे फीड कर रही है. इससे पता चलता है कि हमारा ब्लैक होल कोई अनोखी चीज नहीं है और ब्रह्मांड में हमारी जगह भी अनोखी नहीं है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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