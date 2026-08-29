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अमेरिका में नौकरी गई तो क्या होगा? H-1B ग्रेस पीरियड खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी

H-1B Grace Period: इस प्रस्ताव का रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन नंबर 1615-एडी 22 है और इसे अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज तैयार कर रहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 29, 2026, 12:11 PM IST
अमेरिका में नौकरी गई तो क्या होगा? H-1B ग्रेस पीरियड खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी
इस समय-सीमा को पूरी तरह खत्म करने से कुशल भारतीय प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को रातों-रात देश छोड़ना पड़ सकता है. (photo credit, IANS)

H-1B Grace Period: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी और दूसरे विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए नौकरी खत्म होने के बाद मिलने वाले 60 दिन के ‘ग्रेस पीरियड’ (छूट की अवधि) को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है. आइये जानते हैं कि इससे कैसे भारतीय कर्मचारी और उनके परिवार प्रभावित हो सकते हैं. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के “60-दिन की वैकल्पिक रियायती अवधि को खत्म करना” का प्रस्ताव 6 अगस्त को व्हाइट हाउस के सूचना और नियामक मामलों के कार्यालय को सौंपा गया था.

मौजूदा नियम क्या है

मौजूदा नियमों के तहत योग्य कर्मचारियों को नौकरी खत्म होने के बाद लगातार 60 दिनों तक या उनके अधिकृत प्रवास की अवधि खत्म होने तक रहने की अनुमति मिल सकती है. इस अवधि में प्रभावित कर्मचारी ऐसे नए नियोक्ता की तलाश कर सकते हैं, जो उन्हें प्रायोजित करने के लिए तैयार है. कर्मचारी अपनी आव्रजन स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं या अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर सकते हैं.

और पढ़ें: भारतीय प्रोफेशनल की बढ़ने वाली है टेंशन, H-1B वीजा के लिए अमेरिका ने दिया 99 लाख का झटका!

क्या बदलेगा?

यह प्रस्ताव अभी पब्लिश नहीं किया गया है और इसकी पूरी शर्तें अभी उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए, अभी 60 दिन की सुरक्षा वाली मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी. लेकिन जब इसे मंजूर कर लिया जाएगा, तो नौकरी जाने के बाद प्रभावित परिवारों के पास अपना घर, पढ़ाई और अन्य निजी मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है.

आगे क्या होगा?

आधिकारिक रेगुलेटरी रिकॉर्ड के अनुसार, 27 अगस्त को समीक्षा पूरी हुई और इसे “बदलाव के साथ सहमत के तौर पर दर्ज किया गया. इसका मतलब है कि प्रस्ताव में कुछ बदलावों के साथ व्हाइट हाउस की समीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई है. अगला कदम आम तौर पर प्रस्तावित नियम को ‘फेडरल रजिस्टर’ में पब्लिश करना होगा, जिसके बाद लोगों की राय जानने के लिए एक समय-सीमा तय की जाएगी. किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले डीएचएस को लोगों की राय पर विचार करना होगा और अंतिम नियम जारी करना होगा.

कौन लोग होंगे प्रभावित

इस प्रस्ताव में एच-1बी, एल-1, ओ-1 और कई अन्य अस्थायी रोजगार वीजा वाले लोग शामिल हैं. भारतीय नागरिक, जो एच-1बी वीजा पाने वालों का सबसे बड़ा समूह हैं. अगर प्रशासन इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ता है तो भारतीय नागरिक को खास तौर पर अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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