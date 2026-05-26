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What Is Abraham Accord Why Donald Trump Want To Include Saudi Arabia Iran Greatest Dilemma Of Muslim Nations

अब्राहम एकॉर्ड क्या है? क्यों इसमें सऊदी अरब और ईरान को शामिल करना चाहते हैं ट्रंप? जानिए मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी दुविधा के बारे में

Abraham Accord: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान जैसे देश भी अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हों. लेकिन, दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश अब्राहम समझौते में शामिल होने से बचते हैं.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

What Is Abraham Accord: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आग्रह करके एक नई चर्चा छेड़ दी है. ट्रंप ने कई मुस्लिम-बहुल और अरब देशों से आग्रह किया है कि वे ईरान के साथ चल रही बातचीत में हिस्सा लें और अब्राहम समझौते में शामिल होकर इजरायल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करें. ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों से इस ढांचे में शामिल होने की अपील की है.

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क्या है अब्राहम समझौता?

अब्राहम एकॉर्ड या अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता से 2020 में शुरू किया गया था. यह इजरायल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था. यह एक ऐसी दुविधा है जिससे ज्यादातर मुस्लिम देश दूर ही रहना चाहते हैं. कई मुस्लिम देशों की मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगर इस पहल का समर्थन नहीं किया गया तो अमेरिका के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है.

अब्राहम समझौते पर सबसे पहले 15 सितंबर, 2020 को इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल-बहरीन के बीच हस्ताक्षर हुए थे. बाद में इस ढांचे का विस्तार करके इसमें मोरक्को और सूडान को भी शामिल किया गया. 2025 में औपचारिक रूप से इस समूह में कज़ाकिस्तान भी शामिल हुआ.

इस समझौते को ‘अब्राहम’ नाम यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म की साझा जड़ों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है. अमेरिका चाहता है कि इस समझौते के माध्यम से मुस्लिम देश इजरायल के साथ अपने संबंध सामान्य कर लें. इसी समझौते के कारण संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के संबंध आज बेहद अच्छे हैं.

सऊदी अरब और ईरान को अब्राहम एकॉर्ड में क्यों शामिल करना चाहते हैं ट्रंप?

सऊदी अरब और ईरान पश्चिम एशिया के सबसे बड़े देशों में से एक हैं. ये मुस्लिम दुनिया के लीडर के रूप में भी देखे जाते हैं. अगर सऊदी अरब और ईरान जैसे देश इस समझौते में शामिल हो जाते हैं और इजरायल के साथ संबंध सामान्य कर लेते हैं तो एक बड़े वैश्विक झगड़े का अंत हो जाएगा. लेकिन, ईरान इजरायल के अस्तित्व को ही मान्यता नहीं देता. वहीं सऊदी अरब का कहना है कि जब तक फिलिस्तिन समस्या का समाधान नहीं हो जाता और फिलिस्तिनियों को उनका देश नहीं मिल जाता तब तक इजरायल से संबंध सामान्य नहीं हो सकते.

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ट्रंप की इस अपील को पाकिस्तान ने तो सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया. पाकिस्तान भी उन मुस्लिम देशों में शामिल है जिन्होंने इजरायल को मान्यता नहीं दी है. ट्रंप की अपील से पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देशों के नेता भी खुश नहीं हैं. इजरायल द्वारा गाजा पर की कार्रवाई के बाद से तो हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं.

अब्राहम एकॉर्ड में कौन से देश शामिल हैं?

अभी अब्राहम समझौते में इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कज़ाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं. डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इसमें शामिल होने वाले देशों में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आया है. ट्रंप ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि अब्राहम समझौते में शामिल होना सभी के लिए बेहतर होगा. इससे क्षेत्र में मजबूती और शांति आएगी.

ट्रंप ने ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ चर्चा की है.

अब्राहम समझौते में शामिल होने से क्यों बचते हैं मुस्लिम देश?

दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश अब्राहम समझौते में शामिल होने से बचते हैं. इसका कारण इजरायल है. मुस्लिम देशों की जनता इजरायल को एक हमलावर देश के रूप में देखती है जिसने फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है. इजरायल को ज्यादातर मुस्लिम देशों में इस्लाम के दुश्मन के रूप में भी देखा जाता है. ऐसे में अब्राहम समझौते में होने का मतलब है इजरायल को मान्यता देना. मुस्लिम देशों के शासकों को डर है कि इससे जनता विद्रोह कर देगी.