  • Hindi
  • World Hindi
  • What Is Baloch Liberation Army And Operation Heroof That Shook Pakistan Army And Isi

क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी का 'ऑपरेशन हेरोफ' जिससे दहला पाकिस्तान? फौज और ISI को हुआ तगड़ा नुकसान

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और सशस्त्र बलों के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी है उसे 'ऑपरेशन हेरोफ' का नाम दिया गया है.

Published date india.com Published: February 1, 2026 1:19 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी का 'ऑपरेशन हेरोफ' जिससे दहला पाकिस्तान? फौज और ISI को हुआ तगड़ा नुकसान

Baloch Liberation Army: पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) पाकिस्तानी सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और आतंकवाद विरोधी यूनिट्स को निशाना बनाते हुए 31 जनवरी की रात भीषण हमले किए. इसे ‘ऑपरेशन हेरोफ फेज-2’ नाम दिया गया है. बीएलए का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 80 से ज्यादा लोग मार गिराए हैं. यही नहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमलों के दौरान 18 सुरक्षाकर्मियों को बंदी भी बनाया गया है.

क्या है ‘ऑपरेशन हेरोफ’

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और सशस्त्र बलों के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी है उसे ‘ऑपरेशन हेरोफ’ का नाम दिया गया है. BLA ने दावा किया है कि 31 जनवरी को उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के 14 शहरों में 48 अलग-अलग जगहों पर एक साथ हमले किए. इसमें प्रांतीय राजधानी क्वेटा भी शामिल है.

ग्रुप ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने क्वेटा, नोशकी, मस्तुंग, दलबांदिन, कलात, खारान, पंजगुर, ग्वादर, पसनी, तुरबत, टुम्प, बुलेदा, मंगूचर, लासबेला, केच और अवारान में पाकिस्तान की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए हमले किए. ये हमले इतने भीषण थे कि सेना को पीछे हटना पड़ा. इन इलाकों को पाकिस्तानी राज्य के महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र माना जाता है.

विद्रोही संगठन बीएलए ने ये भी दावा किया है कि 30 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर या तो कब्जा कर लिया गया या उन्हें नष्ट कर दिया गया. इनमें कथित तौर पर सरकारी दफ्तर, बैंक और जेल शामिल थे. इसके अलावा, संगठन ने दावा किया कि इस सिलसिलेवार हमले के तहत 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई.

26 साल से जारी है भीषण लड़ाई

बलोचिस्तान के लोग इस प्रांत को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते और आजादी की मांग करते हैं. 2000 में स्थापित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्वायत्तता के लिए पाकिस्तानी सरकार से लड़ रही है. साल 2006 में मशहूर बलोच नेता और बुगती कबीले के मुखिया नवाब अकबर शाहबाज़ खान बुगती को पाकिस्तानी सेना ने साजिश के तहत मार दिया था. तब से य लड़ाई और भी ज्यादा खूनी हो गई है. BLA का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है और सारा फायदा केवल पंजाब को मिलता है.

BLA ने बताया है कि ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के दौरान उसने फतेह स्क्वाड, मजीद ब्रिगेड, इंटेलिजेंस विंग “ज़िराब” और STOS सहित कई यूनिट्स तैनात की थीं. इस कार्रवाई के दौरान BLA के सात जवान भी मारे गए.  ये भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में नागरिक इलाकों में मोर्टार के गोले दागे. गोलाबारी में एक 15 साल का लड़का मारा गया. हमले में एक पांच साल का बच्चा और दो महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Pakistan की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.