'क्या है बम ड्रोन...' कहां उड़ते आए नजर, क्यों कहा जा रहा नया खतरा?

What is Bomb Drone: जर्मनी के लीपज़िग-हाले एयरपोर्ट पर एक बम ड्रोन नजर आने के बाद हड़कंप मच गया. हालांकि, बाद में ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया. जर्मनी के अधिकारियों ने इसे एक नए तरीके का खतरा बताया है. आइये जानते हैं बम ड्रोन के बारे में. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह ड्रोन विस्फोटकों से लदा हुआ था. इसलिए इसे बम ड्रोन का नाम दिया गया है. देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी कि यह घटना ‘खतरे के एक नए स्तर’ का संकेत देती है, जिससे पूरे यूरोप में रूस की संभावित नई हाइब्रिड रणनीतियों को लेकर चिंता बढ़ गई है.
मंगलवार आधी रात से ठीक पहले पास में उड़ती हुई वस्तु देखे जाने के बाद, इस प्रमुख माल-ढुलाई केंद्र के दोनों रनवे बंद कर दिए गए. वहीं कई उड़ानों (जिनमें एक यात्री विमान भी शामिल था) को दूसरे एयरपोर्ट पर भेज दिया गया.
दक्षिणी रनवे के पास वस्तु की जांच के लिए विस्फोटक-रोधी रोबोट तैनात किया गया, बाद में क्षेत्रीय पुलिस और अभियोजकों ने बताया कि एयरपोर्ट के एक कर्मचारी को दक्षिणी रनवे के पास ‘एक अज्ञात विस्फोटक उपकरण’ वाला ड्रोन मिला और पुलिस ने उस वस्तु की जांच की. उन्होंने उसका डेटोनेटर हटा दिया.
जर्मन आंतरिक मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंड्ट ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि ड्रोन में विस्फोटक होना ‘खतरे का एक नया स्तर’ है. वह अपनी छुट्टी बीच में छोड़कर घटनास्थल पर पहुंचे थे. उन्होंने कहा, ‘ड्रोन का दिखना और ड्रोन से खतरा – जिसमें हाइब्रिड संदर्भ भी शामिल है – ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं. ‘लेकिन एयरपोर्ट पर विस्फोटक से लैस ड्रोन का होना खतरे का एक नया परिदृश्य है.
यूक्रेन के सबसे बड़े सैन्य समर्थकों में से एक, जर्मनी के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें शक है कि रूस तोड़फोड़, जासूसी और गलत सूचना फैलाने के अभियान के तहत कई घटनाओं को अंजाम दे रहा है. यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सी माकीव ने घटना के पीछे मॉस्को का हाथ होने का संदेह जताया और वेल्ट टीवी से कहा: ‘रूस के अलावा और कौन हो सकता है?’
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