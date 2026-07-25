क्या है Gene Therapy? जिसके ट्रायल के बाद हुई 6 साल की बच्ची की मौत, चीन पर उठे गंभीर सवाल

चीन में एक 6 साल की बच्ची पर की गई जीन थेरेपी (Gene Therapy) के ट्रायल के बाद उसकी मौत हो गई. इस घटना ने जीन थेरेपी की सुरक्षा, मेडिकल रिसर्च और चीन में क्लिनिकल ट्रायल के नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आइए जानते हैं जीन थेरेपी क्या होती है, यह कैसे काम करती है और इस पूरे मामले में विवाद क्यों बढ़ गया है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 25, 2026, 9:07 PM IST
क्या है Gene Therapy? जिसके ट्रायल के बाद हुई 6 साल की बच्ची की मौत, चीन पर उठे गंभीर सवाल
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

चीन में 6 साल की एक बच्ची की मौत के बाद Gene Therapy को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. बच्ची को एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी थी. डॉक्टरों ने उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए एक नई Gene Therapy का ट्रायल किया. लेकिन इलाज शुरू होने के सिर्फ 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई. अब इस मामले में चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था और ऐसे ट्रायल के नियमों पर सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को Snijders Blok-Campeau Syndrome नाम की एक दुर्लभ बीमारी थी. इस बीमारी में बच्चों के बोलने, सीखने और दिमाग के विकास पर असर पड़ता है. हालांकि यह बीमारी आमतौर पर जानलेवा नहीं मानी जाती और सही देखभाल व थेरेपी से मरीज लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकते हैं.

ये भी जरूर पढ़ें- CJP के अभिजीत दीपके की 3 कस्में! अगर एक भी तोड़ी तो हो जाएगे बुरी तरह ट्रोल

और पढ़ें: आंसू से पता चल जाएगी हाथ-पैर कांपने की असली वजह! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला गजब का तरीका

क्या है Gene Therapy?

Gene Therapy एक ऐसी आधुनिक इलाज की तकनीक है, जिसमें शरीर के खराब या बदले हुए जीन को ठीक करने की कोशिश की जाती है. आसान भाषा में समझें तो अगर किसी बीमारी की वजह जीन में खराबी है, तो वैज्ञानिक उसी जीन को सुधारकर बीमारी का इलाज करने की कोशिश करते हैं. इसके लिए खास तरह के बदले हुए वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, जो दवा को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं. इस मामले में डॉक्टरों ने CRISPR आधारित बेस एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया. इसमें डीएनए के एक छोटे हिस्से को बदलने की कोशिश की जाती है, ताकि खराब जीन ठीक हो सके.

इलाज के बाद बिगड़ गई बच्ची की तबीयत

बताया गया कि इलाज के बाद बच्ची की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. उसे तेज बुखार आया, पेशाब आना बंद हो गया और खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो गई. डॉक्टरों ने उसे ICU में भर्ती किया, लेकिन इलाज के सातवें दिन उसकी मौत हो गई. अस्पताल की जांच में सामने आया कि बच्ची की मौत Thrombotic Microangiopathy (TMA) नाम की गंभीर समस्या से हुई. यह ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में छोटे-छोटे खून के थक्के बनने लगते हैं और कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ मामलों में वायरस के जरिए दी जाने वाली जीन थेरेपी के बाद ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है.

माता-पिता ने इलाज के लिए खर्च किए 8.6 लाख डॉलर

रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के माता-पिता ने इस इलाज के लिए करीब 8.6 लाख डॉलर खर्च किए थे. उनका आरोप है कि उन्हें इलाज के संभावित जानलेवा खतरे के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी. इस घटना के बाद चीन में Gene Therapy के ट्रायल, मरीजों की सुरक्षा और मेडिकल रिसर्च की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी नई तकनीक का इंसानों पर इस्तेमाल करने से पहले उसकी सुरक्षा की पूरी जांच और सख्त निगरानी जरूरी है, खासकर तब जब बीमारी जानलेवा न हो.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.