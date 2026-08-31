क्या हो रहा होर्मुज में? एक महीने बाद अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, निशाना बना लारक द्वीप

US Attack Iran: अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर ईरान के दो लॉन्चरों को निशाना बनाया है. अमेरिकी सेना का कहना था कि आईआरजीसी के जवान अहम शिपिंग रूट पर समुद्री बारूदी सुरंगें ले जाने वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे.

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लराक, होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ईरान का एक छोटा सा द्वीप है. (photo credit, IANS, for representation only)

अमेरिका ने ईरान पर दो लॉन्चरों से किया हमला

IRGC पर लगाया समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने का आरोप

ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया

जून के अंतिम दिनों के बाद से दोनों देश शांत बैठे थे

US Attack Iran: करीब एक महीने बाद अमेरिका ने सोमवार को फिर ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर फिर हमला कर दिया है. ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान ने अब अमेरिकी हमले का जवाब दे दिया है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि उसने अमेरिकी हमले के जवाब में जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है. हालांकि, अमेरिका का कहना है कि ईरान के इस हमले का कोई असर नहीं हुआ है. सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थीं.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, जॉर्डन की सेना ने सोमवार को कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के हवाई क्षेत्र में घुसी आठ मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया. सरकारी समाचार एजेंसी ‘पेट्रा’ के अनुसार, सेना ने बताया कि इन मिसाइलों को खतरा बनने से पहले ही बेअसर कर दिया गया.

क्यों फिर शुरू हुआ हमलों का दौर ?

वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की धमकी दे रहा था. इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जो जून से काफी हद तक शांत था.

ईरान का लराक द्वीप बना टारगेट

एक अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया आउटलेट Axios को बताया कि अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर ईरान के दो लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि IRGC की सेनाओं को होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें ले जाने वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था. अधिकारी ने आगे कहा कि अमेरिकी सेना इलाके पर बारीकी से नज़र रख रही है और जलडमरूमध्य से व्यापार के निर्बाध प्रवाह की रक्षा के लिए तैयार है.

जुलाई के आखिर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्ट्रेट से जुड़े दो हफ़्ते के अमेरिकी सैन्य अभियान को रोकने के बाद, लराक पर हुआ यह हमला ईरान के अंदर अमेरिका का पहला ज्ञात हमला था.

लारक द्वीप क्यों महत्वपूर्ण ?

लारक द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है. यह जहाजों के आवागमन का एक मुख्य मार्ग है और क्षेत्रीय तनावों तथा कूटनीतिक प्रयासों के केंद्र में रहा है. यह एक छोटा सा द्वीप है.