क्या है IEEPA कानून जिसके सहारे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर लगाया था US टैरिफ? अमेरिका में कब बना था ये नियम

Donald Trump US Tarrif: आईईईपीए (IEEPA) कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में टैरिफ लगाने की शक्ति देता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यापारिक टैरिफ तय करना राष्ट्रपति का नहीं, बल्कि कांग्रेस का काम है. आइये जानते हैं कि आईईईपीए कानून क्या है और ये कब बना था...

Published: February 21, 2026 2:35 PM IST
What is IEEPA:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘टैरिफ प्लान’ को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों की आड़ में पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी से टैक्स (टैरिफ) नहीं थोप सकते. आइए समझते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद और IEEPA कानून क्या है…

क्या है IEEPA कानून?

IEEPA का पूरा नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (International Emergency Economic Powers Act) है. यह कानून 1977 में बना ये अमेरिकी संघीय कानून है, जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर विदेशी आर्थिक लेन-देन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है.

कब और क्यों बना था यह नियम?

IEEPA कानून को 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर के समय पेश किया गया था. राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे 1917 के ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट की जगह लेने के लिए बनाया था, ताकि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर कुछ लोकतांत्रिक सीमाएं लगाई जा सकें. इस कानून को खासकर वाटरगेट स्केंडल (Watergate Scandal) के बाद लागू किया गया था.

IEEPA से राष्ट्रपति को क्या मिलते हैं अधिकार?

इस कानून के तहत राष्ट्रपति विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर सकते हैं, वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और विदेशी सरकारों या कंपनियों पर सेंक्शन (Sanctions) लगा सकते हैं. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को आर्थिक रूप से रोकना होता है.

ट्रंप ने कैसे किया था इसका इस्तेमाल?

पिछले साल अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप ने IEEPA कानून का सहारा लेकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी. उन्होंने तर्क दिया था कि विदेशी व्यापारिक नीतियां अमेरिका के लिए खतरा हैं और इसी आधार पर दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) लगाया था.

US सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर क्यों लगाई लगाम?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि IEEPA एक इमरजेंसी बैन एक्ट है, न कि कोई व्यापार कानून, जिसके सहारे टैरिफ लगाया जा सके. कोर्ट के अनुसार, IEEPA का उपयोग केवल तब हो सकता है जब खतरा असामान्य और असाधारण हो और खतरे का ओरिजिन फॉरेन कंट्री से जुड़ा हो. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का टैरिफ को सामान्य व्यापारिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना इस कानून की सीमा से बाहर माना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैरिफ और टैक्सेशन पर प्राथमिक अधिकार अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के पास है, राष्ट्रपति इसे अपनी मर्जी से वैश्विक नीति की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते.

अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति भले ही आर्थिक साधनों से विदेशी खतरों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन देश की व्यापार नीति चलाने का अंतिम हक संसद के पास ही रहेगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ वॉर कानूनी रूप से कमजोर पड़ गया है. फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन के अब उन खरबों डॉलर के टैरिफ पर पानी फिर सकता है जिन्हें रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए वसूलने की तैयारी में थे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इससे वैश्विक बाजारों को बड़ी राहत मिली है. जाते-जाते बता दें कि यह फैसला अमेरिकी संविधान के चेक एंड बैलेंस सिस्टम को मजबूत करता है.

