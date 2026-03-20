  • Hindi
  • World Hindi
  • What Is Intimate Touch Therapy Why Is It Sparking Controversy In China

छूकर होता है इलाज, क्या है इंटिमेट टच थेरेपी? क्यों भारत के पड़ोसी देश में हो रहा इस पर विवाद

Intimate Touch Therapy: चीन में मरीजों को छूकर और उन्हें गले लगाकर इलाज करने का एक नया तरीका विवादों में है.

Published date india.com Published: March 20, 2026 12:30 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
छूकर होता है इलाज, क्या है इंटिमेट टच थेरेपी? क्यों भारत के पड़ोसी देश में हो रहा इस पर विवाद
(photo credit AI, for representation only)

Intimate Touch Therapy: इंटिमेट टच थेरेपी यानी अंतरंग स्पर्श चिकित्सा. चीन में इन दिनों इलाज के इस तरीके की काफी चर्चा है. बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं लेकिन इस पर विवाद भी छिड़ गया है. आइये समझते हैं क्यों.

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट मुताबिक, इंटिमेट टच थेरेपी क्लाइंट का तनाव कम करने के लिए सेंसरी टूल्स, स्पर्श और गले लगाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है.

क्या अमेरिका में पड़ेगा ‘मिसाइलों का अकाल’? होर्मुज ब्लॉक में तेल के साथ और क्या अटक गया? ट्रंप तड़प उठे

कैसे और किन टूल से होता है इलाज

शांत और हल्की रोशनी वाले कमरों में, ‘अंतरंग स्पर्श थेरेपिस्ट’ यह सेवा देते हैं. इसे भावनात्मक उपचार बताया जाता है. इसमें हल्के स्पर्श, गले लगाना और पंख व मखमली दस्तानों जैसे सेंसरी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है.

(photo credit AI, for representation only)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

ग्राहकों को उतारने पड़ते हैं कपड़े

इन सेशन के दौरान ग्राहक आमतौर पर अपने कुछ कपड़े उतार देते हैं. फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है. अंत में वे चटाई पर लेट जाते हैं और अपने शरीर को एक हल्के कपड़े से ढक लेते हैं.

कैसे मालिश से अलग

पारंपरिक मालिश के विपरीत, इन सेशन में लंबी बातचीत भी शामिल होती है. थेरेपिस्ट इस बात के लिए बाध्य होते हैं कि वे क्लाइंट्स की ओर से बताई गई बातों को गोपनीय रखें.

सहमति पत्र भी करना होता है साइन

सेशन शुरू होने से पहले, उन्हें एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है. इस कांट्रैक्ट में शरीर को स्पर्श करने की सीमाएं, कपड़ों की पसंद और किसी भी समय प्रक्रिया को रोकने के उनके अधिकार का जिक्र होता है.

पिछले साल से सोशल मीडिया पर वायरल

पिछले साल के आखिर से ही सोशल मीडिया पर “अंतरंग स्पर्श” (intimate touch) पर आधारित वर्कशॉप और सेवाएं तेजी से फैली हैं. आलोचकों का कहना है कि ऐसे इलाज के तरीके में नैतिकता की सीमा कैसे तय हो सकती है जब यह महिलाओं और पुरुषों के बीच होगी. समर्थकों का कहना है कि इससे भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह का सुकून मिलता है, साथ ही लोगों को खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी मिलता है.

भारत के पड़ोसी दुश्मन का ‘हाथों वाला सैटेलाइट’ लॉन्च, अंतरिक्ष में रची बड़ी साजिश!

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.