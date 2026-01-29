By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IRGC क्या है? ईरान की ताकतवर फौज जिसे EU ने घोषित किया आतंकी संगठन, समझिए पूरा मामला
यूरोपीय संघ ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. ये फैसला ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई कथित हिंसक कार्रवाई और हजारों नागरिकों की मौत के बाद लिया गया.
What is IRGC: यूरोपीय संघ (EU) ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकी संगठन घोषित कर एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया है. ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कथित तौर पर हुई हिंसक कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है. इन प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद पश्चिमी देशों का दबाव लगातार बढ़ता गया.
IRGC की स्थापना 1979 की इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य ईरान की इस्लामिक व्यवस्था और क्रांति की रक्षा करना था. ये ईरान की नियमित सेना से अलग एक स्वतंत्र सैन्य शाखा है और सीधे देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को रिपोर्ट करती है. अनुमान के मुताबिक IRGC में करीब 1.9 लाख एक्टिव सैनिक हैं.
IRGC केवल सैन्य ताकत तक सीमित नहीं
IRGC केवल सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में भी गहरी पकड़ रखती है. ये संगठन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करता है. साथ ही मध्य पूर्व में एक्टिव कई सशस्त्र गुटों को समर्थन देने के आरोप भी IRGC पर लगते रहे हैं.
गंभीर आतंकी आरोप
IRGC पर लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं. अमेरिका ने 2019 में ही इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था. ईरान पर आरोप है कि IRGC इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में एक्किट सशस्त्र संगठनों को आर्थिक और सैन्य सहायता देता है.
हाल के महीनों में ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक दमन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. इन प्रदर्शनों को कुचलने में IRGC की भूमिका को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई. इसी को लेकर EU ने यह सख्त कदम उठाया.
EU का फैसला और बैन
EU के इस फैसले के तहत IRGC से जुड़े 21 व्यक्तियों और संस्थाओं पर यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं. इनमें सरकारी अधिकारी, न्यापालिका से जुड़े लोग और इंटरनेट ब्लैकआउट के लिए जिम्मेदार माने गए लोग शामिल हैं.
ईरान की प्रतिक्रिया
ईरान ने EU के इस कदम को ‘रणनीतिक गलती’ बताया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने आरोप लगाया कि यूरोप क्षेत्र में तनाव कम करने के बजाय ‘आग में घी डालने’ का काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि IRGC ईरान की राष्ट्रीय सेना है और उसे आतंकी संगठन कहना अपमानजनक है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और गहरा सकता है. साथ ही, इससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है. IRGC को आतंकी घोषित करना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है.
