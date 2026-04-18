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ईरान का 'न्यूक्लियर डस्ट' क्या है? इसे क्यों लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, US की सबसे बड़ी चिंता क्या

US Iran War: ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी में एक नया मोड़ आया है. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि जो यूरेनियम जमीन में दफन हो गया था, उसे अब खोदकर निकाला जाएगा और ईरान इसे अमेरिका के हवाले कर देगा.

Iran Nuclear Dust News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने अंदाज में एक बड़ा दावा ठोक दिया है. उनका कहना है कि ईरान अब अपना सारा न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये ‘न्यूक्लियर डस्ट’ क्या है? दरअसल, ट्रंप ईरान के उस बेहद संवर्धित यूरेनियम को ‘धूल’ कह रहे हैं, जो पिछले साल जून में अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद मलबे में दब गया था.

परमाणु ऊर्जा पर नजर रखने वाली संस्था IAEA का मानना है कि अमेरिका ने जब ईरान के तीन बड़े परमाणु ठिकानों पर बम गिराए थे, तब ये सारा कीमती यूरेनियम जमीन के काफी नीचे दफन हो गया था. अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ मिलकर इस दफन हुए खतरनाक कचरे को खोदकर बाहर निकालेंगे और वहां से हटा देंगे.

क्या वाकई ईरान मान गया है?

अभी तक ईरान की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है. न ही उन पाकिस्तानी मध्यस्थों ने कुछ कहा है जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कड़ियां जोड़ रहे हैं. लेकिन अगर ट्रंप की बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत होगी. इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान की परमाणु बम बनाने की ताकत को लगभग खत्म कर दिया जाएगा. ट्रंप ने साफ लहजे में कहा है, “अब यूरेनियम का कोई संवर्धन नहीं होगा.”

ईरान के पास आखिर कितना यूरेनियम था?

पिछले साल जून में जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला किया था, उससे पहले के आंकड़े डराने वाले थे. माना जाता है कि उस वक्त ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा ’60 परसेंट’ वाला और लगभग 200 किलो ’20 परसेंट’ वाला यूरेनियम था. आम भाषा में समझें तो इसे बहुत आसानी से ’90 परसेंट’ वाले हथियार ग्रेड यूरेनियम में बदला जा सकता था, जिससे परमाणु बम बनता है.

ईरान हमेशा से यही कहता आया है कि उसे बम नहीं बनाना, बल्कि उसे बिजली पैदा करने और अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए परमाणु शक्ति चाहिए. लेकिन दुनिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और इसकी कुछ ठोस वजहें भी हैं.

बिजली का बहाना और हकीकत में अंतर

ईरान कहता है कि उसे 2041 तक 20 गीगावाट परमाणु बिजली बनानी है. लेकिन हकीकत देखिए, ईरान के पास फिलहाल सिर्फ एक परमाणु बिजली घर है, जोकि बुशहर में है, जिसे रूस ने बनाया था. ये प्लांट पूरे देश की बिजली की जरूरत का सिर्फ 1 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा कर पाता है. ईरान में अभी भी 25,000 मेगावाट बिजली की भारी कमी है.

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इस कमी को पूरा करने के लिए उसे बुशहर जैसे कम से कम 25 और प्लांट लगाने होंगे. जिस एक प्लांट को बनाने में ही 20 साल लग गए, वैसे 25 प्लांट और बनाना फिलहाल तो नामुमकिन सा लगता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास तेल और गैस का इतना बड़ा भंडार है कि वह परमाणु बिजली के मुकाबले बहुत सस्ते में बिजली बना सकता है. तो फिर परमाणु जिद क्यों? यही सवाल पूरी दुनिया को खटकता है.

कहां दबा है ये ‘न्यूक्लियर डस्ट’?

कहा जा रहा है कि ईरान का यूरेनियम भंडार अब उन पहाड़ों के मलबे के नीचे दबा है, जिसे ट्रंप के आदेश पर बमों से उड़ा दिया गया था. IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी के मुताबिक, ये सामान मुख्य रूप से दो जगहों पर है- इस्फहान के परमाणु परिसर की एक भूमिगत सुरंग में और नतांज के ठिकाने पर.

बातचीत में सबसे बड़ा रोड़ा क्या

ईरान और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी तकरार इसी बात को लेकर है. अमेरिका को डर है कि ईरान इस यूरेनियम का इस्तेमाल बम बनाने में करेगा. ईरान कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा. अब ट्रंप का नया दावा कि ईरान अपना स्टॉक देने को राजी है, एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है.

हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान ने अपना पुराना स्टॉक दे भी दिया, तो भी खतरा टला नहीं है. क्योंकि अगर उसके पास यूरेनियम साफ करने वाली मशीनें और तकनीक सुरक्षित है, तो वो फिर से नया स्टॉक बना सकता है. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि पिछले हमलों में ईरान की ज्यादातर मशीनें तबाह हो गई थीं, लेकिन माना जाता है कि ईरान ने अभी भी काफी कुछ छुपा कर रखा है.