क्या है इजरायल की वेस्ट बैंक E-1 बस्ती योजना, क्यों भड़के ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली?

West Bank Settlement Plan: इजरायल ने वेस्ट बैंक में बेहद संवेदनशील बस्ती परियोजना के लिए टेंडर बोलियां आमंत्रित की हैं.

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वेस्ट बैंक का इलाका.(photo credit, IANS, for representation only)

बोली लगाने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर

27 अक्टूबर को इजरायल में आम चुनाव हैं

भविष्य सरकार के लिए टेंडर को रद्द करना मुश्किल होगा

West Bank Settlement Plan: इजरायल ने वेस्ट बैंक में लगभग 1,200 घर वाली बस्तियां बनाने के लिए टेंडर निकाला है. यह वेस्ट बैंक में इजरायल के कब्जे वाला इलाका है और रणनीतिक रूप से बहुत अहम है. पश्चिमी देशों ने इजरायल की इस योजना की कड़ी आचोलना की है.

क्या है E1 प्रोजेक्ट और विरोध की वजह क्या है?

इजरायल ने दशकों तक यरूशलेम के पूर्व में E1 इलाके में निर्माण की योजनाओं को रोक कर रखा था. अब यहां 1,200 घर बनाने की योजना बनाई है. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी बस्तियां गैर-कानूनी हैं. फिलिस्तीनियों का तर्क है कि इस कदम से ‘टू-स्टेट सॉल्यूशन’ (दो-देश समाधान) की उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इससे वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बंट जाएगा और पूर्वी यरूशलेम अलग-थलग पड़ जाएगा.

इस इलाके में रहने वाले बेदौइन फिलिस्तीनियों और इजरायल शांति समूहों द्वारा इन योजनाओं को इज़राइली अदालत में चुनौती दी गई है. इसके बावजूद बुधवार को इजरायल आवास मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में इजरायल सरकार की ओर से मंज़ूर की गई 3,401 आवास इकाइयों में से 1,234 के लिए टेंडर जारी किए. इसमें पूर्वी यरूशलेम और माले अडुमम बस्ती के बीच लगभग 12 वर्ग किलोमीटर (4.6 वर्ग मील) का क्षेत्र शामिल है.

क्या बोले पश्चिमी देश

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने इस फैसले को अस्वीकार्य बताया है. एक संयुक्त बयान में, इन देशों ने इजरायल से तुरंत अपनी योजनाएं वापस लेने की अपील की हैं.

गुरुवार को जारी यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा के बयान में कहा गया, वेस्ट बैंक में भारी अस्थिरता है. बसने वालों की ओर से नागरिकों के खिलाफ अभूतपूर्व हिंसा हो रही है और फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिबंध हैं, यह फ़ैसला और भी चिंताजनक है. ये योजनाएं न केवल हमें शांति से दूर ले जाएँगी, बल्कि इजरायल की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी कमजोर करेंगी.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कहा कि E1 योजना एक अखंड फिलिस्तीनी राज्य के लिए “अस्तित्व का खतरा” पैदा करती है – और बेल्जियम के विदेश मंत्री ने भी यही बात कही. इससे पहले गुरुवार को यूके के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड की आलोचना को इजरायल के विदेश मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया है.

क्या है पूरा विवाद

1967 के मध्य-पूर्व युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम पर कब्जा करने के बाद से इजरायल ने लगभग 160 बस्तियां बसाई हैं, जिनमें 7,00,000 यहूदी रहते हैं. फ़िलिस्तीनी लोग गाजा के साथ-साथ इन इलाकों को भी अपने भविष्य के राज्य का हिस्सा बनाना चाहते हैं. इनके साथ लगभग 33 लाख फ़िलिस्तीनी भी रहते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़े विरोध के बावजूद, इजरायल की अलग-अलग सरकारों ने इन बस्तियों के विस्तार की इजाजत दी हैं.