Hindi World Hindi

What Is Kharg Island Iran Oil Hub What Could America Achieve From Kharg Island Trump Strategy Israel Iran War

क्या खार्ग आइलैंड पर दबाव से झुकेगा ईरान? यहां कब्जा कर क्या हासिल करना चाहते हैं ट्रंप, ये चाल कितनी कारगर

Kharg Island News: खाड़ी में स्थित खार्ग आइलैंड अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है. ट्रंप की हालिया धमकियों और अमेरिकी सेना की तैयारियों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है.

Israel Iran War: खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप, जिसका आकार न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर का मुश्किल से एक-तिहाई है, इन दिनों दुनिया भर की सुर्खियों में है. इसका नाम है- खार्ग आइलैंड. यह ईरान के तेल उद्योग का दिमाग और दिल दोनों है. फिलहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए इसी द्वीप को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में दिख रहे हैं.

इसे आप ईरान की तिजोरी कह सकते हैं. भले ही यह जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो और यहां तेल का एक भी कुआं न हो, लेकिन जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल इसी आइलैंड से होकर दुनिया भर में जाता है.

आखिर ये खार्ग आइलैंड है क्या?

यह ईरानी तट से करीब 30 किलोमीटर दूर है और यहां ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल, बड़ी-बड़ी पाइपलाइनें और तेल जमा करने वाले विशाल टैंक मौजूद हैं. सीधे शब्दों में कहें तो, अगर खार्ग आइलैंड को कुछ हुआ, तो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी. इसके अलावा, यहां कई मिलिट्री बेस भी हैं, जो इसे सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील बनाते हैं.

ट्रंप की धमकी और अमेरिका का एक्शन

डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस मामले में एकदम कड़ा रहा है. सोमवार (30 मार्च 2026) को उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए उनकी शर्तों पर समझौता नहीं किया, तो अमेरिका इस एक्सपोर्ट हब का नामोनिशान मिटा सकता है. इससे एक दिन पहले तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अमेरिका बहुत आसानी से इस द्वीप पर कब्जा कर सकता है.

हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है. अमेरिकी सैन्य कमांड के अनुसार, 13 मार्च को अमेरिकी सेना ने यहां एक बड़ा सटीक हमला किया था. इस हमले में ईरान के मिसाइल बंकरों और नौसैनिक अड्डों को तो तबाह किया गया, लेकिन तेल के बुनियादी ढांचे को हाथ नहीं लगाया गया. यह ईरान के लिए एक सीधा संकेत था कि अमेरिका जब चाहे उसकी रोजी-रोटी बंद कर सकता है.

क्या हैं अमेरिका के पास विकल्प?

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इस द्वीप पर जमीनी कार्रवाई के लिए कमर कस चुका है. विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के पास तीन रास्ते हैं. पहला हवाई हमला जिसमें आसमान से बमबारी करके द्वीप को कब्जे में ले सकते हैं. दूसरा समुद्री हमला जिसमें नेवी और मरीन के जरिए किनारे से हमला करना और तीसरा दोनों का मिला-जुला हमला, जो सबसे ज्यादा कारगर हो सकता है.

Add India.com as a Preferred Source

अमेरिका के पूर्व जनरल जोसेफ वोटेल का कहना है कि खार्ग जैसे छोटे आइलैंड पर कब्जा करने के लिए बहुत बड़ी सेना नहीं चाहिए. उनके मुताबिक, करीब 800 से 1,000 मरीन जवान इस काम के लिए काफी होंगे.

लेकिन क्या ये इतना आसान होगा?

जितना आसान खार्ग पर कब्जा करना लग रहा है, उसे बचाए रखना उतना ही मुश्किल हो सकता है. स्कॉटलैंड के प्रोफेसर फिलिप्स ओ’ब्रायन कहते हैं कि खार्ग आइलैंड ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों की सीधी रेंज में है. पास में ही बुशहर शहर है, जहां ईरान का बहुत बड़ा मिलिट्री सेंटर है.

अगर अमेरिका यहां कब्जा कर भी लेता है, तो उसे ईरान के लगातार हमलों का सामना करना पड़ेगा. ईरान ने भी हार नहीं मानी है. हाल के हफ्तों में उसने यहां अतिरिक्त सैनिक और मैनपैड यानी कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें तैनात कर दी हैं.

असली मकसद क्या है?

ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है. क्या वो बस ईरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं? या वो ईरान की सरकार बदलना चाहते हैं? या फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कराना चाहते हैं?

शॉर्ट टर्म में देखें तो, खार्ग पर कब्जे का मतलब होगा ईरान की गर्दन अमेरिका के हाथ में होना. अगर ईरान के पास तेल बेचने का जरिया ही नहीं बचेगा, तो उसे मजबूरन अमेरिका की शर्तों पर बात करनी होगी.

तेल की कीमतों में लग सकती है आग

इस खेल में एक बहुत बड़ा जोखिम भी है. अगर अमेरिका गुस्से में खार्ग के तेल टर्मिनल्स को तबाह कर देता है, तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा. दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी.

ईरान गुस्से में आकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाले बाकी देशों के तेल व्यापार को भी रोक सकता है. उसका तर्क सीधा होगा कि अगर हमारा तेल बाहर नहीं जाएगा, तो हम किसी का भी तेल बाहर नहीं जाने देंगे. बहरहाल खार्ग आइलैंड इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है. ट्रंप की अगली चाल तय करेगी कि खाड़ी में शांति होगी या फिर एक भयंकर आर्थिक और सैन्य युद्ध शुरू होगा.