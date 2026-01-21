By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या है लश्कर का हाइब्रिड रिवाइवल प्लान? क्यों 2008 से पहले की तरह तैयार कर रहा गुप्त आतंकियों की फौज
Lashkar-e-Taiba: टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा एक नई और बदली हुई रणनीति पर काम कर रहा है.
Lashkar-e-Taiba: जम्मू एंड कश्मीर में कमजोर हो रहे लश्कर-ए-तैयबा अब नई साजिश रच रहा है. खुफिया सूत्रों का कहना है कि लश्कर ने अपना एक “हाइब्रिड रिवाइवल” प्लान बनाया है. यह आतंकी संगठन के 2008 से पहले जैसा मॉडल होगा.
टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों ने सीएनएन नेटवर्क 18 को बताया कि लश्कर-ए-तैयबा (LeT) एक नई और बदली हुई रणनीति पर काम कर रहा है.इसमें वह राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आएगा लेकिन अंदर खाते उसकी आतंकी योजनाएं चल रही होंगी. ऊपर से लगेगा कि वह राजनीतिक या सामाजिक कार्य कर रहा है लेकिन वह युवाओं को गुमराह करेगा.
2008 से पहले ऐसे ही काम करता था लश्कर
टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार, यह आतंकी समूह 2008 से पहले इसी मॉडल पर काम करता था. एक ऐसा मॉडल जिसने समाज में अपनी मौजूदगी को सामान्य बनाया, जबकि चुपचाप भविष्य के ऑपरेशन्स के लिए एक स्लीपर फोर्स तैयार की.
हारिस डार का बयान
लश्कर के आतंकी हारिस डार के बयानों से इस बात पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि समूह “एक नई ताकत बनाने के लिए युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है” और “हर यूनियन काउंसिल (UC) में” अपनी मौजूदगी बनाने का लक्ष्य रख रहा है. इंटेलिजेंस अधिकारियों का मानना है कि यह UC-स्तर की पैठ गहरी स्थानीय जड़ें बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं.
रमजान से पहले लामबंदी तेज
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रमजान से पहले लामबंदी अभियान तेज किया जा रहा है, एक ऐसा समय जिसका इस्तेमाल समूह ऐतिहासिक रूप से लोगों तक पहुंचने और भर्ती के लिए करता रहा है. लश्कर के नेताओं ने “नई पीढ़ी” तैयार करने की बात कही है.
बहावलपुर में लगभग 20,000 समर्थक
ऐसे ही एक दावे में कहा गया है कि अकेले बहावलपुर में लगभग 20,000 समर्थक मौजूद हैं, और यह भी दावा किया गया है कि व्यवस्थित ट्रेनिंग से उन्हें एक बड़ी ताकत में बदला जा सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें