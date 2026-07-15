क्या है नाटो 3.0, क्या एशिया में भी होगी सैन्य गठबंधन की एंट्री, क्यों उड़े चीन के होश?

Nato 3.0: ट्रंप प्रशासन की ओर से नाटो के खर्च का बोझ बांटने पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है. चीन को डर है कि नाटो एशिया केंद्रित हो सकता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 15, 2026, 7:22 PM IST
क्या है नाटो 3.0, क्या एशिया में भी होगी सैन्य गठबंधन की एंट्री, क्यों उड़े चीन के होश?
CICIR ने कहा कि NATO के पारंपरिक ट्रांस-अटलांटिक दायरे से बाहर ताकत का प्रदर्शन दूसरी जगहों पर सुरक्षा के लिए "गंभीर रूप से अस्थिर करने वाला" है. (photo credit, IANS)

Nato 3.0: नॉर्थ अटलांटिक मिलिट्री अलायंस (NATO) नाटो 3.0 में बदल रहा है. चीन के एक प्रमुख थिंक टैंक ने सैन्य गठबंधन में इस बदलाव को लेकर चिंता जताई है. आइये जानते हैं कि नाटो 3.0 का क्या अर्थ है और यह कैसे चीन को प्रभावित कर सकता है.

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साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,  ‘चाइना इंस्टिट्यूट्स ऑफ़ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस’ (CICIR) ने यह चेतावनी दी है. यह रिपोर्ट पिछले हफ़्ते अंकारा में हुए ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा गठबंधन के शिखर सम्मेलन के बाद आई है, जहां “NATO 3.0″ कॉन्सेप्ट को औपचारिक रूप से इसकी नई रणनीतिक दिशा के तौर पर अपनाया गया था.

NATO 3.0 क्या है?

इस शब्द का मोटे तौर पर मतलब है ढांचे में बड़ा बदलाव. पारंपरिक रक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी यूरोप पर डाली जा रही है, जबकि अमेरिका अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को नए सिरे से तय कर रहा है. NATO के विकास में एक नए चरण की शुरुआत है. सोवियत संघ के ख़िलाफ़ कोल्ड वॉर के दौर की क्षेत्रीय रक्षा से लेकर, क्षेत्र से बाहर दखल और संकट प्रबंधन से होते हुए, अब घरेलू रक्षा और डेटरेंस (डर दिखाकर रोकने की नीति) पर केंद्रित यूरोप-केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ रहा है.

‘NATO का एशियाई वर्शन’

ऐतिहासिक रूप से इस गठबंधन का दायरा नॉर्थ अटलांटिक तक ही सीमित रहा है और इसका आर्टिकल 5 (सामूहिक रक्षा क्लॉज) सिर्फ़ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पर लागू होता है. बीजिंग लंबे समय से एशिया में इस गुट की बढ़ती मौजूदगी को चीन को रोकने के लिए “NATO का एशियाई वर्शन” बनाने की अमेरिकी कोशिश के तौर पर देखता रहा है. यह चिंता तब और बढ़ गई जब गठबंधन के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे ने अंकारा में इंडो-पैसिफिक के नेताओं से मुलाकात की.

इंडो-पैसिफिक फोर, या IP4 ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण कोरिया – 2022 में इस क्षेत्र में NATO की सक्रियता बढ़ने के बाद से ही NATO समिट में नियमित मेहमान रहे हैं. जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेताओं ने यूक्रेन समेत दुनिया के तनावपूर्ण मुद्दों और चीन, उत्तर कोरिया व ईरान के आसपास क्षेत्रीय तनाव पर भी खुलकर बातचीत की.

चीन को क्या है डर?

सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में, ‘चाइना इंस्टिट्यूट्स ऑफ़ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस’ (CICIR) ने यह भी चेतावनी दी कि जापान जैसे एशिया-पैसिफिक देशों के साथ NATO का बढ़ता सैन्य और रक्षा सहयोग, इस गुट को “तेज़ी से बदलते मल्टीपोलर (बहुध्रुवीय) विश्व व्यवस्था” के साथ और ज़्यादा टकराव की स्थिति में ला देगा.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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