क्या है नाटो 3.0, क्या एशिया में भी होगी सैन्य गठबंधन की एंट्री, क्यों उड़े चीन के होश?

Nato 3.0: नॉर्थ अटलांटिक मिलिट्री अलायंस (NATO) नाटो 3.0 में बदल रहा है. चीन के एक प्रमुख थिंक टैंक ने सैन्य गठबंधन में इस बदलाव को लेकर चिंता जताई है. आइये जानते हैं कि नाटो 3.0 का क्या अर्थ है और यह कैसे चीन को प्रभावित कर सकता है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘चाइना इंस्टिट्यूट्स ऑफ़ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस’ (CICIR) ने यह चेतावनी दी है. यह रिपोर्ट पिछले हफ़्ते अंकारा में हुए ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा गठबंधन के शिखर सम्मेलन के बाद आई है, जहां “NATO 3.0″ कॉन्सेप्ट को औपचारिक रूप से इसकी नई रणनीतिक दिशा के तौर पर अपनाया गया था.
इस शब्द का मोटे तौर पर मतलब है ढांचे में बड़ा बदलाव. पारंपरिक रक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी यूरोप पर डाली जा रही है, जबकि अमेरिका अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को नए सिरे से तय कर रहा है. NATO के विकास में एक नए चरण की शुरुआत है. सोवियत संघ के ख़िलाफ़ कोल्ड वॉर के दौर की क्षेत्रीय रक्षा से लेकर, क्षेत्र से बाहर दखल और संकट प्रबंधन से होते हुए, अब घरेलू रक्षा और डेटरेंस (डर दिखाकर रोकने की नीति) पर केंद्रित यूरोप-केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ रहा है.
ऐतिहासिक रूप से इस गठबंधन का दायरा नॉर्थ अटलांटिक तक ही सीमित रहा है और इसका आर्टिकल 5 (सामूहिक रक्षा क्लॉज) सिर्फ़ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पर लागू होता है. बीजिंग लंबे समय से एशिया में इस गुट की बढ़ती मौजूदगी को चीन को रोकने के लिए “NATO का एशियाई वर्शन” बनाने की अमेरिकी कोशिश के तौर पर देखता रहा है. यह चिंता तब और बढ़ गई जब गठबंधन के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे ने अंकारा में इंडो-पैसिफिक के नेताओं से मुलाकात की.
इंडो-पैसिफिक फोर, या IP4 – ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण कोरिया – 2022 में इस क्षेत्र में NATO की सक्रियता बढ़ने के बाद से ही NATO समिट में नियमित मेहमान रहे हैं. जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेताओं ने यूक्रेन समेत दुनिया के तनावपूर्ण मुद्दों और चीन, उत्तर कोरिया व ईरान के आसपास क्षेत्रीय तनाव पर भी खुलकर बातचीत की.
सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में, ‘चाइना इंस्टिट्यूट्स ऑफ़ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस’ (CICIR) ने यह भी चेतावनी दी कि जापान जैसे एशिया-पैसिफिक देशों के साथ NATO का बढ़ता सैन्य और रक्षा सहयोग, इस गुट को “तेज़ी से बदलते मल्टीपोलर (बहुध्रुवीय) विश्व व्यवस्था” के साथ और ज़्यादा टकराव की स्थिति में ला देगा.
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