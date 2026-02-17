  • Hindi
  • World Hindi
  • What Is Putin Space Weapon Europe And America Leaders Are So Worried To Eavesdropping Russian Spacecraft

क्या हैं पुतिन के 'स्पेस वेपन'? यूरोप और अमेरिका सब के छूट रहे पसीने

Nuclear Bomb in Space: मॉस्को के नियंत्रण वाली Luch-2 और Luch-1मिलिट्री ‘इंटरसेप्टर’ सैटेलाइट पश्चिमी देशों को परेशान कर रही हैं.

Published date india.com Published: February 17, 2026 2:55 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
क्या हैं पुतिन के 'स्पेस वेपन'? यूरोप और अमेरिका सब के छूट रहे पसीने
(photo credit AI, for representation only)

Nuclear Bomb in Space: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंतरिक्ष में मौजूद हथियार ने पश्चिमी देशों को परेशान कर दिया है. ये दो सैटेलाइट हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिमी देशों की सैटेलाइट के बेहद करीब आ रही हैं. रूसी सैटेलाइटें कथित रूप से अंतरिक्ष से पश्चिमी देशों को भेजी जा रहीं संवेदनशील जानकारी को सुन सकती हैं. पिछले हफ्ते म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए पश्चिमी नेताओं के लिए काफी चिंता की बात है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक और भी खतरनाक स्पेस वॉर डेवलपमेंट जिसे US डिफेंस चीफ ने ‘स्पेस में पर्ल हार्बर’ कहा है वह है रूस द्वारा स्पेस में न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट करने की संभावना. दावा है कि US को 2024 में पता चला कि क्रेमलिन एक एंटी-सैटेलाइट मिसाइल बना रहा था, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा.

कौन सी हैं ये दो सैटेलाइट

Luch-2 और Luch-1 मॉस्को के नियंत्रण वाली मिलिट्री ‘इंटरसेप्टर’ सैटेलाइट हैं.

(photo credit AI, for representation only)

क्या कर सकती हैं ये रूसी सैटेलाइट

रूसी सैटेलाइटें पहले पश्चिमी संचार सैटेलाइट के बहुत करीब आ रही हैं. दावा है कि ये कभी-कभी ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि खतरनाक रूप से ये वेस्ट वेस्ट की ओर से भेजी जा रही सेंसिटिव जानकारी सुन सकें. यह भी हो सकता है कि उन्हें नुकसान पहुंचाएं या नष्ट कर दें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पश्चिमी देशों के पास क्यों नहीं है इसका बचाव

डर है कि कई सैटेलाइट का डेटा एन्क्रिप्टेड नहीं होगा क्योंकि सैटेलाइट्स को ऐसी सुरक्षा तकनीक उपलब्ध होने से पहले लॉन्च किया गया था.

विशेषज्ञों ने किया चौंकाने वाला दावा

यूरोपियन सिक्योरिटी अधिकारियों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि दो लूच (जिसका रूसी में मतलब है रोशनी की किरण) न केवल यूरोप के कम से कम एक दर्जन सबसे ज़रूरी सैटेलाइट्स के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहे हैं, बल्कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के ‘कमांड लिंक’ को भी इंटरसेप्ट किया होगा जो पृथ्वी पर उनके कंट्रोलर्स के साथ था. इससे, रूसी उनके रास्ते बदल सकते हैं और उन्हें पृथ्वी पर क्रैश भी कर सकते हैं.

अंतरिक्ष में कितनी सैटेलाइट

हमारे ग्रह के चारों ओर अलग-अलग ऑर्बिट में घूम रहे 12,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं. इनमें से लगभग 500 ‘जियो-स्टेशनरी’ हैं. जियो-स्टेशनरी एक तय स्थिति बनाए रखने के लिए पृथ्वी के घूमने की रफ्तार और दिशा में ही घूम रहे हैं.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.