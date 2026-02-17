Hindi World Hindi

What Is Putin Space Weapon Europe And America Leaders Are So Worried To Eavesdropping Russian Spacecraft

क्या हैं पुतिन के 'स्पेस वेपन'? यूरोप और अमेरिका सब के छूट रहे पसीने

Nuclear Bomb in Space: मॉस्को के नियंत्रण वाली Luch-2 और Luch-1मिलिट्री ‘इंटरसेप्टर’ सैटेलाइट पश्चिमी देशों को परेशान कर रही हैं.

Nuclear Bomb in Space: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंतरिक्ष में मौजूद हथियार ने पश्चिमी देशों को परेशान कर दिया है. ये दो सैटेलाइट हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिमी देशों की सैटेलाइट के बेहद करीब आ रही हैं. रूसी सैटेलाइटें कथित रूप से अंतरिक्ष से पश्चिमी देशों को भेजी जा रहीं संवेदनशील जानकारी को सुन सकती हैं. पिछले हफ्ते म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए पश्चिमी नेताओं के लिए काफी चिंता की बात है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक और भी खतरनाक स्पेस वॉर डेवलपमेंट जिसे US डिफेंस चीफ ने ‘स्पेस में पर्ल हार्बर’ कहा है वह है रूस द्वारा स्पेस में न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट करने की संभावना. दावा है कि US को 2024 में पता चला कि क्रेमलिन एक एंटी-सैटेलाइट मिसाइल बना रहा था, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा.

कौन सी हैं ये दो सैटेलाइट

Luch-2 और Luch-1 मॉस्को के नियंत्रण वाली मिलिट्री ‘इंटरसेप्टर’ सैटेलाइट हैं.

क्या कर सकती हैं ये रूसी सैटेलाइट

रूसी सैटेलाइटें पहले पश्चिमी संचार सैटेलाइट के बहुत करीब आ रही हैं. दावा है कि ये कभी-कभी ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि खतरनाक रूप से ये वेस्ट वेस्ट की ओर से भेजी जा रही सेंसिटिव जानकारी सुन सकें. यह भी हो सकता है कि उन्हें नुकसान पहुंचाएं या नष्ट कर दें.

पश्चिमी देशों के पास क्यों नहीं है इसका बचाव

डर है कि कई सैटेलाइट का डेटा एन्क्रिप्टेड नहीं होगा क्योंकि सैटेलाइट्स को ऐसी सुरक्षा तकनीक उपलब्ध होने से पहले लॉन्च किया गया था.

विशेषज्ञों ने किया चौंकाने वाला दावा

यूरोपियन सिक्योरिटी अधिकारियों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि दो लूच (जिसका रूसी में मतलब है रोशनी की किरण) न केवल यूरोप के कम से कम एक दर्जन सबसे ज़रूरी सैटेलाइट्स के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहे हैं, बल्कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के ‘कमांड लिंक’ को भी इंटरसेप्ट किया होगा जो पृथ्वी पर उनके कंट्रोलर्स के साथ था. इससे, रूसी उनके रास्ते बदल सकते हैं और उन्हें पृथ्वी पर क्रैश भी कर सकते हैं.

अंतरिक्ष में कितनी सैटेलाइट

हमारे ग्रह के चारों ओर अलग-अलग ऑर्बिट में घूम रहे 12,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं. इनमें से लगभग 500 ‘जियो-स्टेशनरी’ हैं. जियो-स्टेशनरी एक तय स्थिति बनाए रखने के लिए पृथ्वी के घूमने की रफ्तार और दिशा में ही घूम रहे हैं.