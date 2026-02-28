क्या है ऑपरेशन 'मागेन येहुदा' के मायने, जो इजराइल ने ईरान के खिलाफ कर दिया है शुरू

इसका डर काफी दिनों से लगाया जा रहा है. और आज, शुक्रवार 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया. और अब यह तय है कि यह युद्ध काफी आगे बढ़ सकता है.

क्या है ऑपरेशन 'मागेन येहुदा' के मायने, जो इजराइल ने ईरान के खिलाफ कर दिया है शुरू
Iran Israel WAR: ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है. रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में 30 ठिकानों पर हमला किया है. इसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का सरकारी आवास भी शामिल है. इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय के ठिकानों पर भी हमला किया गया है. इसके बाद इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है कि ईरान की ओर से भी जवाबी हमला किया जा सकता है. और यह हमला किस तरह का होगा यह देखना बाकी है.

इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने इस ऑपरेशन का नाम ‘मागेन येहूदा’ रखा है. मागेन येहुदा असल में एक हिब्रू शब्द है. मागेन का मतलब ढाल या रक्षा कवच होता है, वहीं येहुदा का मतलब यहूदा या यहूदी लोगों की रक्षा है. यानी इसके मायने यहूदा की ढाल या यहूदी लोगों की रक्षा करने वाली ढाल है.

यह ईरान के खिलाफ इजराइली हमले का सैन्य और रणनीतिक नाम है. इसे ऐतिहासिक रूप से यूहदी प्रतीक और यहूदा के शेर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. और इसे येरुशलम की ताकत और शक्ति का प्रतीक बताया जाता है.

ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका को धमकी दी गई है कि हमला तुमने शुरू किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे. ईरान में हमले की आ रही तस्वीरों और वीडियो में धुएं का गुबार देखा जा सकता है. इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं. तेहरान में अफरा-तफरी का माहौल बताया जा रहा है. लोग गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है. ईरान और इजराइल ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. यह भी साफ देखा जा रहा है कि ईरानी आसमान पूरी तरह से साफ है. सुरक्षा के मद्देनजर ईराक ने भी अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है.

