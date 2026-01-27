Hindi World Hindi

क्या है THAAD डिफेंस सिस्टम? जिससे कांपती हैं बैलिस्टिक मिसाइलें, ईरान से जंग के बीच अमेरिका ऐसे रखेगा अपना मिलिट्री बेस सेफ

What is THADD Air Defense system: अमेरिका ने भले ही ईरान पर तीखा हमला करना बंद कर दिया हो, लेकिन वह मिडिल ईस्ट में अपनी सारी गतिविधियां लगाातर जारी रखा है. ईरान की ओर से बाद मध्य पूर्व में मिलिट्री बेस तबाह करने की धमकी मिलने के बाद अमेरिका लगातार इन बेस पर THADD एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

ईरान की ओर मिडिल ईस्ट में बसे मिलिट्री बेस तबाह करने की धमकी के बाद अमेरिका लगातार इन क्षेत्रों में THADD एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है.

US-Iran Conflict: बीते कुछ दिन से अमेरिका ने मुखर होकर ईरान पर हमले की धमकी देना बंद कर दिया है. लेकिन इस चुप्पी को यूएस और ईरान के बीच स्थिति नियंत्रित हो गई, ऐसा नहीं माना जा सकता है. ईरान की ओर से भी लगातार संदेश दिए जा रहे हैं. ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बीच समन्वय की कमान संभाल रहे अली अब्गोल्लाही ने युद्ध के बनते हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है मध्य पूर्व में बसे सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया जाएगा. इस चेतावनी के बाद अमेरिका लगातार मध्य पूर्व में मिलिट्री बेस में थाड़ THADD एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से रोक सकने में सक्षम है. अलजजीरा की रिपोर्ट की मानें तो अभी तक जॉर्डन, कतर और UAE के सैन्य ठिकानों पर THADD एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं.

क्या है THAAD एयर डिफेंस सिस्टम?

THAAD ((Terminal High Altitude Area Defense) दुनिया के सबसे उन्नत एंटी-मिसाइल सिस्टम में से एक है. यह हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर बना है. यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को विस्फोटकों से नहीं, बल्कि केवल गतिज ऊर्जा से टकराकर नष्ट कर देता है. यह विशेष रूप से शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को उनके अंतिम चरण में मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है. THADD का रडार इतना शक्तिशाली है कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही मिसाइल को ट्रैक कर सकता है.

खाड़ी की ओर बढ़ रहे अमेरिका के जंगी जहाज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि एक विशाल अमेरिकी सैन्य बेड़ा (Armada) खाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है. इसमें USS अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप शामिल है, जो पहले दक्षिण चीन सागर में तैनात था. इस बेड़े के साथ अर्ले बर्क-क्लास डिस्ट्रॉयर भी हैं, जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस हैं. ये मिसाइलें ईरान के भीतर सटीक ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम हैं. हमले के दौरान इन मिसाइलों को F-35 स्टील्थ फाइटर जहाज का साथ मिलेगा जो ईरान के रडार चकमा देने में सक्षम है.

ईरान-अमेरिका संघर्ष में THAAD का रोल

ईरान के पास मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल है. इजरायल के साथ हुए हालिया संघर्षों में ईरान ने फतह-1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग करने का दावा किया है. ऐसे में अमेरिका के लिए THAAD की तैनाती केवल रक्षा नहीं, बल्कि ईरान के लिए एक कड़ा संदेश भी है. इजराइल के पास पहले से ही Iron Dome और Arrow सिस्टम हैं, लेकिन THAAD ऊपरी वायुमंडल (Exo-atmosphere) में मिसाइलों को रोकने की क्षमता जोड़ता है. यह सिस्टम अमेरिका के सहयोगियों को मनोवैज्ञानिक बढ़त प्रदान करता है और ईरान को बड़े हमले करने से रोकता है.

हालांकि THAAD एक गेम-चेंजर है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं. ईरान का कहना है कि अत्यधिक संख्या में मिसाइलें दागकर किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेदा जा सकता है. इसके अलावा, THAAD की तैनाती से रूस और चीन जैसे देश भी चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका शक्तिशाली रडार उनके हवाई क्षेत्र की भी निगरानी कर सकता है. बताते चले हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच यह संघर्ष केवल हथियारों की लड़ाई नहीं, बल्कि तकनीक और कूटनीति का भी युद्ध है. इसमें THAAD की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि अमेरिका जल्द ही कोई युद्ध को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है. वहीं, THADD को नाकाम करने की स्थिति में ईरान सीधे हमला ना करके दूसरे रास्ते अख्तियार कर सकता है. इसमें ड्रोन हमले शामिल होंगे.

