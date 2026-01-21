By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या है नौकरी शुरू करने की सही उम्र? 20 या 25, जानिए क्या कहता है शोध
Ideal Age to Start Job: OECD ने रिसर्च में स्कूल के दौरान पार्ट-टाइम काम शुरुआती और फुल-टाइम रोजगार को अलग तरीके से देखा गया है.
Ideal Age to Start Job: कितनी उम्र में नौकरी शुरू कर देनी चाहिए? छात्रों और युवाओं के बीच इस सवाल पर काफी चर्चा होती है. पर क्या हुआ जब शोधकर्ताओं ने इसका जवाब जानने की कोशिश की.अपनी पॉलिसी ब्रीफ “टीनएज पार्ट-टाइम वर्किंग” में, OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) ने अंतरराष्ट्रीय लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज की जांच की जो स्टूडेंट्स को वयस्क होने तक ट्रैक करती हैं.
जल्द जॉब शुरू करने का नुकसान
सभी देशों में, रिसर्च लगातार दिखाता है कि बहुत जल्दी फुल-टाइम काम शुरू करना, खासकर शिक्षा पूरी करने से पहले, लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है. स्टडीज स्कूल के दिनों में शुरुआती फुल-टाइम रोजगार को इन चीजों से जोड़ती हैं: कम शैक्षिक उपलब्धि, जीवन भर की कमाई में कमी, ज़्यादा तनाव और खराब स्वास्थ्य.
वैज्ञानिक स्कूल की पढ़ाई को शुरुआती रोजगार से बदलने की सलाह नहीं देते हैं, चाहे शुरुआती इनकम कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे.
पर पार्ट टाइम जॉब चलेगा
रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा के साथ-साथ पार्ट-टाइम काम रुकावट के बजाय शुरुआती करियर डेवलपमेंट के एक रूप के रूप में काम कर सकता है. पार्ट-टाइम काम “स्किल्स और अनुभव का एक सोर्स हो सकता है. बशर्ते यह स्कूल की पढ़ाई में दखल न दे.
शुरुआती पार्ट-टाइम काम से कौन सी स्किल्स बनती हैं?
पढ़ाई और काम को बैलेंस करते समय टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन, कार्यस्थल की जागरूकता, टीम वर्क और ज़िम्मेदारी जैसे गुण विकसित होते हैं.
फुल-टाइम नौकरियों में एंट्री
स्टडी 22-25 साल की उम्र अक्सर सीरियस करियर के लिए ‘शुरुआती पॉइंट’ के तौर पर दिखती है. इसलिए नहीं कि साइंस ने इसे “सबसे अच्छी” उम्र घोषित किया है – बल्कि इसलिए कि यह हायर एजुकेशन पूरा होने, बेहतर स्किल की तैयारी और नौकरी की बेहतर क्वालिटी के साथ मेल खाती है. यानी काम शुरू करने की कोई एक सही उम्र नहीं है लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद, अक्सर 20 के दशक की शुरुआत में शुरू किए गए फुल-टाइम करियर में बेहतर लॉन्ग-टर्म नतीजे मिलते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें