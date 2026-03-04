  • Hindi
क्या है कु्र्दिश सेना, क्यों अमेरिका देना चाहता है इन्हें हथियार, क्या नई चाल से घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा ईरान?

Kurdish Army: कुर्दिश सेना अमेरिका और इजरायल की काफी मदद कर सकते हैं. यह लोग पहले से ईरान के खिलाफ हैं. कुर्द अमेरिकी सेना की जमीनी युद्ध में भी मदद कर सकती है.

Published: March 4, 2026 6:59 AM IST
By Vineet Sharan | Edited by Vineet Sharan
(photo credit reuters, for representation only)

Kurdish Army: अमेरिका में ईरान में आम लोगों की बगावत भड़काने के लिए कुर्दिश सेना को हथियार देने पर काम कर रही है. सूत्रों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरानी विपक्षी संगठनों और इराक में कुर्दिश नेताओं के साथ उन्हें सैन्य मदद देने के बारे में बातचीत कर रहा है. आइये जानते हैं कि कुर्द कौन हैं और अमेरिका की यह नई रणनीतिक क्या है.

कुर्द कौन हैं?

तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया के बॉर्डर पर बसे पहाड़ी इलाके में कुर्द लोग रहते हैं. इनकी संख्या 2.5 से 3.5 करोड़ है. इन्हें मध्य पूर्व का चौथा सबसे बड़ा एथनिक समूह माना जाता है.

ईरान में कुर्द

शिया बहुल ईरान की 84 मिलियन आबादी में से लगभग 10% कुर्द हैं, जो ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं. ज्यादातर कुर्द इराक और तुर्की के बॉर्डर से लगे पहाड़ी उत्तर-पश्चिमी इलाकों में रहते हैं.

भेदभाव और अन्याय के शिकार

एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ईरानी कुर्दों को लंबे समय से गहरा भेदभाव झेलना पड़ रहा है और उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों को दबाया गया है, साथ ही उनकी आर्थिक उम्मीदों को भी दबाया गया है.

(photo credit reuters, for representation only)

क्या है कुर्दिश सेना

देश से निकाले गए कुर्दिश विरोधी ग्रुप, जो एक आज़ाद देश या इलाके में अपनी आजादी चाहते हैं, कभी-कभी इराक के कुर्दिस्तान इलाके में अपने बेस से ईरानी सिक्योरिटी फोर्स के साथ हथियारों से लड़ाई करते हैं.

क्या है नई रिपोर्ट

इस प्लान से जुड़े कई लोगों ने सीएनएन को बताया कि CIA ईरान में एक जन विद्रोह को भड़काने के मकसद से कुर्दिश सेनाओं को हथियार देने पर काम कर रही है. मंगलवार को ही, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान (KDPI)के प्रेसिडेंट मुस्तफा हिजरी से बात की, एक सीनियर ईरानी कुर्दिश अधिकारी के मुताबिक। KDPI उन ग्रुप्स में से एक था जिन्हें IRGC ने टारगेट किया था.

ईरान में जारी जंग और कुर्द सेना

ईरानी कुर्दिश हथियारबंद ग्रुप्स की हज़ारों सेनाएं इराक-ईरान बॉर्डर पर, खासकर इराक के कुर्दिस्तान इलाके में काम कर रही हैं. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कुर्दिश ग्रुप्स पर हमला कर रही है और मंगलवार को कहा कि उसने दर्जनों ड्रोन से कुर्दिश सेनाओं को निशाना बनाया.

ग्राउंड ऑपरेशन में हिस्सा ले सकती है कुर्द सेना

सीनियर ईरानी कुर्दिश अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में ईरानी कुर्दिश विरोधी सेनाएँ पश्चिमी ईरान में एक ग्राउंड ऑपरेशन में हिस्सा ले सकती हैं. ऑपरेशन की टाइमिंग समझाते हुए सोर्स ने कहा, हमें लगता है कि अब हमारे पास एक बड़ा मौका है. मिलिशिया को US और इज़राइली सपोर्ट की उम्मीद है.

क्या है अमेरिका की रणनीति

  1. इराकी कुर्दिस्तान को लॉन्चिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके
  2. कुर्द आर्म्ड फोर्स ईरानी सिक्योरिटी फोर्स से भिड़ें और उन्हें घेर लें
  3. बड़े शहरों में बिना हथियार वाले ईरानियों के लिए प्रदर्शन के लिए बाहर निकलना आसान हो जाएगा
  4. कुर्द ईरान के उत्तरी हिस्से में इलाके पर कब्जा कर सकते हैं
  5. इससे इजरायल के लिए एक बफर जोन बन जाएगा

