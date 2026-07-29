चीन और भारत दोनों को 100 फीसदी टैरिफ का झटका देने की तैयारी... अमेरिकी संसद में लाया जा रहा लिंडसे ग्राहम बिल, जानें क्या है इसका मकसद

The Lindsey Graham Sanctions Bill: अमेरिकी सीनेट में मंगलवार को लिंडसे ग्राहम प्रतिबंध बिल पर वोटिंग हुई. यह बिल भारत और चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने के लिए लाया जा रहा है.

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यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आयात पर लक्षित टैरिफ लगाने की अनुमति देता है. (photo credit, IANS, for representation only)

अमेरिकी सीनेटर रोजर विकर का बयान

अमेरिकी बिल सोच-समझकर तैयार किया गया

रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे

भारत और चीन पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगेगा

The Lindsey Graham Sanctions Bill: अमेरिकी सीनेटर रोजर विकर ने कहा कि लिंडसे ग्राहम प्रतिबंध बिल से अमेरिका के किसी भी सहयोगी देश पर असर नहीं पड़ेगा. इस बिल का नाम इसके सह-लेखक और दिवंगत अमेरिकी सीनेटर के नाम पर रखा गया है. मंगलवार को अमेरिकी सीनेट में वोटिंग के दौरान इस विवादित बिल को आगे बढ़ाया गया है.

भारत और चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी ?

लिंडसे ग्राहम प्रतिबंध बिल रूसी एनर्जी खरीदने वाले बड़े देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिकी बिल है. इसका मकसद मुख्य रूप से भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाना है. अमेरिकी सीनेटर रोजर विकर ने कहा कि ये दोनों देश ही मॉस्को की युद्ध मशीन को बढ़ावा देने के “मुख्य दोषी” हैं.

विकर का पूरा बयान

एक प्रेस ब्रीफिंग में सीनेटर विकर ने कहा, इसे बहुत सावधानी से तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम अपने सहयोगियों को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि चीन और भारत पर असर डालें. साफ-साफ कहें तो, चीन और भारत ही इसके मुख्य दोषी हैं. ये दोनों देश रूस से सबसे ज़्यादा तेल और गैस खरीदते हैं. भारत-चीन ही रूस की युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रहे हैं और दुनिया में कहीं भी हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं.

क्या है क्लोचर मोशन

मंगलवार को सीनेट ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ को आगे बढ़ाने के लिए ‘क्लोचर मोशन’ (बहस खत्म करने का प्रस्ताव) के पक्ष में 86-12 से वोट किया.

‘क्लोचर’ सीनेट की एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी मुद्दे पर अंतिम वोटिंग से पहले बहस और उससे जुड़ी कार्रवाइयों के लिए समय सीमा तय की जाती है. इस बिल के 100 सदस्यों वाली सीनेट में पास होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन हाउस (प्रतिनिधि सभा) में इसे कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां डेमोक्रेट्स ट्रंप के टैरिफ अधिकार को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं.

जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात का असर !

यह वोटिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के वाशिंगटन दौरे के कुछ घंटों बाद हुई, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और मॉस्को के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग की. ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन के सबसे मुखर सहयोगियों में से एक, ग्राहम के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया.