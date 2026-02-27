  • Hindi
  • World Hindi
  • What Is The Rent A Human Platform Ai Is Giving Humans Jobs Know In Hindi

AI दे रहा इंसानों को नौकरी! क्या है ‘रेंट-ए-ह्यूमन' प्लेटफॉर्म? जिससे जुड़े 5 लाख से ज्यादा लोग

Rent-a-Human: इन दिनों Rent-a-Human नाम के प्लेटफॉर्म की चर्चा हर तरफ हो रही है. इसकी मदद से AI इंसानों को नौकरी दे रहा है.

Published date india.com Published: February 27, 2026 6:58 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
AI giving humans jobs Image@ai
AI giving humans jobs Image@ai

Rent-a-Human: जहां एक तरफ लोगों को एआई की वजह से नौकरियों पर संकट बनता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर AI लोगों को नौकरी पर रख रही है. इसको लेकर इन दिनों Rent-a-Human नाम का प्लेटफॉर्म चर्चा में है. इससे अबतक5 लाख से ज्यादा लोग सेवाएं देने के लिए जुड़ चुके हैं. यहां मालिक इंसान नहीं बल्कि एआई प्रोग्राम हैं. ये एआई बॉट ऐसे कामों के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं जो वे खुद नहीं कर सकते, जैसे बाजार से सामान लाना, फोटो खींचना या किसी कार्यक्रम में शामिल होना.

कैसे बनाया गया ये प्लेटफॉर्म?

इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले लिप्टेलो ने खुद बैठकर कोडिंग नहीं की. उन्होंने यह जिम्मेदारी एआई एजेंट्स को सौंप दी और खुद पोलो खेलने अर्जेंटीना चले गए. जब वे घुड़सवारी और खेल में व्यस्त थे, तब उनके डिजिटल एजेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे. लॉन्च के बाद बड़ी संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे साफ हो गया कि एआई के जरिए काम देने का यह नया मॉडल लोगों को आकर्षित कर रहा है.

कैसे करता है काम?

इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले काम काफी अलग और रोचक हैं. अमेरिका के वॉशिंगटन में एक एआई ने करीब 2700 रुपये प्रति घंटे पर इंसान को कबूतर गिनने के लिए रखा. वहीं एक एआई, जो खेल की रणनीति सीख रहा था, उसने 9 हजार रुपये प्रति घंटे पर बैडमिंटन खेलने के लिए पार्टनर हायर किया. कनाडा के टोरंटो में मिन्जे कांग दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्हें एआई ने काम दिया. उन्हें सिर्फ एक बोर्ड पकड़कर खड़ा रहना था, जिस पर लिखा था कि एआई ने उन्हें इसके लिए पैसे दिए हैं.

बिना मैनेजर के चलता है पूरा सिस्टम

इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यहां कोई इंसानी मैनेजर नहीं होता. एआई बॉट खुद नौकरी का विज्ञापन डालता है, लोगों का इंटरव्यू लेता है और काम भी सौंपता है. काम पूरा होने के बाद इंसान फोटो या वीडियो के जरिए सबूत देता है. जांच पूरी होते ही भुगतान क्रिप्टोकरेंसी या ऑनलाइन वॉलेट के जरिए कर दिया जाता है. पैसे को सुरक्षित रखने के लिए एस्क्रो फंड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि भुगतान में धोखाधड़ी न हो.

इंसानों के लिए क्यों है खतरनाक?

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि एआई के जरिए इंसानों से काम करवाने को लेकर नियम और कानून अभी पीछे हैं. रिसर्चर एडम डॉर के अनुसार, अगर किसी एआई का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया तो वह बड़े खतरनाक काम को छोटे हिस्सों में बांटकर लोगों से करवा सकता है. ऐसे में लोग बिना समझे किसी नुकसानदायक काम का हिस्सा बन सकते हैं. वहीं गुड टेक एडवायजरी की सीईओ केफिर्थ बटरफील्ड का कहना है कि कई देशों में एआई से जुड़े सुरक्षा कानून साफ नहीं हैं. इसलिए यह तय करना जरूरी है कि भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी और किसी हादसे की स्थिति में जवाबदेह कौन होगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.